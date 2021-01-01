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Радника директора служби місцевих автодоріг на Волині затримали на хабарі у 200 тисяч гривень. ФОТО

Радника директора служби місцевих автодоріг на Волині затримали на хабарі у 200 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 12 лютого, 2021 року працівники УСБУ в області викрили радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» Волинської ОДА на одержанні від суб’єкта підприємницької діяльності 200 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що радник директора держпідприємства, діючи за вказівкою відстороненого від посади заступника директора ДП, висунув вимогу представнику господарського товариства про надання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб підприємства та за підписання актів виконаних робіт, а також за проведення остаточних розрахунків з підприємством.

Тривають першочергові слідчі дії.

Вирішується питання щодо повідомлення громадянину про підозру у зловживанні впливом (ст. 369-2 КК України) та про обрання йому запобіжного заходу.

Радника директора служби місцевих автодоріг на Волині затримали на хабарі у 200 тисяч гривень. ФОТО
Радника директора служби місцевих автодоріг на Волині затримали на хабарі у 200 тисяч гривень. ФОТО
Радника директора служби місцевих автодоріг на Волині затримали на хабарі у 200 тисяч гривень. ФОТО



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Теги: радник, місцеві автодороги, хабар, Волин
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