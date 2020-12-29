У які заклади на Волині і на які гроші шукають медиків. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 12:54
Наразі у волинських медзаклади шукають спеціалістів у Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах, Рожищі, Ковельському, Ківерцівському, Локачинському та Іваничівському районах. Винагороду за їхню працю пропонують від 8 до 20 тисяч гривень за місяць.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Володимирі-Волинському потребують відразу трьох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити 13 тисяч гривень в місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У цьому ж місті також є потреба у лікареві ветеринарної медицини, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата – 13 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У місто Рожище шукають трьох сімейних лікарів. Винагороду пропонують 8 200 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).
Сімейні лікарі потрібні у три населені пункти Іваничівського району: Павлівка, Старий Порицьк та Поромів. Заробітну плату пропонують 8 100 тисяч гривень за місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботу сімейного лікаря для виконання типових обов’язків на зарплату 9 400 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).
У смт Іваничі шукають лікаря-педіатра на зарплату 8 тисяч гривень. Серед обов’язків – надання кваліфікованої, у тому числі - невідкладної медичної допомоги, лікування дітей. (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Грем'яче Ківерцівського району потрібен лікар-психіатр. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога на зарплату 20 тисяч гривень. Фахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу лаборанта-мікробіолога у смт Маневичі. Його обов'язки: готувати живильні середовища, розчини реактивів, установлювати орієнтувальні титри, монтувати колби для сіяння спорового матеріалу та проводити аналізи. Обіцяють заробітну плату у розмірі 8 тисяч гривень. (03376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Є вакансії і в обласному центрі Волині. До прикладу, у Луцьку шукають лікаря-лаборанта на зарплату 8 505 тисяч гривень. Він буде проводити лабораторні дослідження в клінічно-діагностичній лабораторії та вести відповідну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку потрібен фельдшер-ветеринар з ветеринарною освітою, який буде закуповувати ветеринарні препарати, лікувати собак, робити експертизу харчових продуктів, перевіряти продовольчі склади, овочесховища та місця утримання службових собак. Зарплата - 10 тисяч гривень за місяць. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають у Луцьку і завідувача лабораторії, якому обіцяють заробітну плату 18 436 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Володимирі-Волинському потребують відразу трьох лікарів загальної практики – сімейної медицини, яким готові платити 13 тисяч гривень в місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У цьому ж місті також є потреба у лікареві ветеринарної медицини, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата – 13 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).
У місто Рожище шукають трьох сімейних лікарів. Винагороду пропонують 8 200 тисяч гривень в місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).
Сімейні лікарі потрібні у три населені пункти Іваничівського району: Павлівка, Старий Порицьк та Поромів. Заробітну плату пропонують 8 100 тисяч гривень за місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботу сімейного лікаря для виконання типових обов’язків на зарплату 9 400 тисяч гривень. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).
У смт Іваничі шукають лікаря-педіатра на зарплату 8 тисяч гривень. Серед обов’язків – надання кваліфікованої, у тому числі - невідкладної медичної допомоги, лікування дітей. (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).
У село Грем'яче Ківерцівського району потрібен лікар-психіатр. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).
У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованого лікаря-стоматолога на зарплату 20 тисяч гривень. Фахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу лаборанта-мікробіолога у смт Маневичі. Його обов'язки: готувати живильні середовища, розчини реактивів, установлювати орієнтувальні титри, монтувати колби для сіяння спорового матеріалу та проводити аналізи. Обіцяють заробітну плату у розмірі 8 тисяч гривень. (03376) 2-28-38 (Роман Орестович).
Є вакансії і в обласному центрі Волині. До прикладу, у Луцьку шукають лікаря-лаборанта на зарплату 8 505 тисяч гривень. Він буде проводити лабораторні дослідження в клінічно-діагностичній лабораторії та вести відповідну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Також у Луцьку потрібен фельдшер-ветеринар з ветеринарною освітою, який буде закуповувати ветеринарні препарати, лікувати собак, робити експертизу харчових продуктів, перевіряти продовольчі склади, овочесховища та місця утримання службових собак. Зарплата - 10 тисяч гривень за місяць. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).
Шукають у Луцьку і завідувача лабораторії, якому обіцяють заробітну плату 18 436 тисяч гривень. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію.
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