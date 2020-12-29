У які заклади на Волині і на які гроші шукають медиків. ТОП ВАКАНСІЙ

Наразі у волинських медзаклади шукають спеціалістів у Луцьку, Володимирі-Волинському, Маневичах, Рожищі, Ковельському, Ківерцівському, Локачинському та Іваничівському районах. Винагороду за їхню працю пропонують від 8 до 20 тисяч гривень за місяць.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Володимирі-Волинському потребують відразу, яким готові платитив місяць. В обов’язки входить здійснення динамічного спостереження за станом здоров'я пацієнтів із проведенням необхідних обстежень й оздоровлення за індивідуальними планами. За деталями - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).У цьому ж місті також є потреба у, який проводитиме лікувально-профілактичні роботи в період вирощування птиці. Заробітна плата –. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером - (03342) 2-05-26 (Зінаїда Федорівна).У місто Рожище шукають. Винагороду пропонуютьв місяць. Зазначають, що обов'язково потрібно мати пройдені курси спеціалізації із загальної практики-сімейної медицини. За більш детальною інформацією щодо трьох вакансій звертайтеся за номером: (0268) 2-14-13 (Ярослав Іванович).потрібні у три населені пункти Іваничівського району: Павлівка, Старий Порицьк та Поромів. Заробітну плату пропонуютьза місяць. Працівнику потрібно надавати первинну медичну допомогу населенню, обирати ефективні та раціональні маршрути пацієнта, співпрацювати з іншими фахівцями первинної і вторинної ланок медичної допомоги, оцінювати епідемографічні характеристики захворюваності дітей та дорослих, проводити профілактичні щеплення та постійно удосконалювати свій професійний рівень. Контакти: (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).У село Затурці Локачинського району теж запрошують на роботудля виконання типових обов’язків на зарплату. Щодо вакансії звертайтеся за телефоном: (0274) 2-21-51 (Тетяна Олексіївна).У смт Іваничі шукаютьна зарплату. Серед обов’язків – надання кваліфікованої, у тому числі - невідкладної медичної допомоги, лікування дітей. (0272) 2-16-42 (Оксана Степанівна).У село Грем'яче Ківерцівського району потрібен. Його обов'язки: надання кваліфікованої медичної допомоги з використанням сучасних методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації на розлади психіки та поведінки. Заробітна плата -. (03365) 2-14-69 (Аліна Миколаївна).У смт Голоби Ковельського району на роботу запрошують кваліфікованогона зарплатуФахівець повинен діагностувати та лікувати захворювання ротової порожнини, надавати невідкладну стоматологічну допомогу. (03352) 5-03-16 (Інна Олександрівна).Запрошують на роботуу смт Маневичі. Його обов'язки: готувати живильні середовища, розчини реактивів, установлювати орієнтувальні титри, монтувати колби для сіяння спорового матеріалу та проводити аналізи. Обіцяють заробітну плату у розмірі. (03376) 2-28-38 (Роман Орестович).Є вакансії і в обласному центрі Волині. До прикладу, у Луцьку шукаютьна зарплатуВін буде проводити лабораторні дослідження в клінічно-діагностичній лабораторії та вести відповідну документацію. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).Також у Луцьку потрібенз ветеринарною освітою, який буде закуповувати ветеринарні препарати, лікувати собак, робити експертизу харчових продуктів, перевіряти продовольчі склади, овочесховища та місця утримання службових собак. Зарплата -за місяць. (0332) 72-82-89, (067) 199-03-28 (Наталія Анатоліївна).Шукають у Луцьку і, якому обіцяють заробітну плату. Кандидат на цю посаду повинен мати освіту за напрямом «Клінічна лабораторна діагностика». Обов'язки: проводити загально-клінічні, гематологічні, імунологічні, цитологічні дослідження, надавати висновки на їх основі та вести медичну документацію.