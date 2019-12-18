«Навмисно влупили два рази», – перевізник, маршрутка якого їздила Луцьком з проваллям в підлозі





Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 17 березня.



Керівник підприємства Микола Макарчук розповів, що обслуговує загалом маршрути №3 та №9. Працюють на цих маршрутах 25 автобусів.



Щодо інциденту з дірявою підлогою зауважив: «Тоді сіло двоє козаків. Не хотіли платити. Вони прийшли, навмисно влупили два рази, сфотографували і вийшли, а потім виклали в інтернет».



Луцький міський голова Ігор Поліщук на це відповів, що технічний стан транспорту у будь-якому випадку має бути таким, що «влупили чи не влупили, а підлога має бути ціла». «Бо якщо провалля, то там вже прогнило», – додав Поліщук.



Тож роботу перевізника визнали незадовільною. Окрім дірявої підлоги, виявили і інші порушення. Так, за даними АСООП (електронної системи оплати проїзду), у період січня – лютого 2021 року, відсоток виконання перевізником розкладу руху на маршрутах становив при нормі 95%: №3 — 85%, №9 —79%.



Окрім того, до служби оперативного реагування «15-80» за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 надійшло 29 звернень на маршрути: №3 —18 , №9 —11.



Протягом лютого поточного року контрольно-ревізійною групою Луцького підприємства електротранспорту проведено 527 перевірок на предмет дотримання водіями автобусів ФОП Макарчука М.П. та пасажирами безготівкової оплати проїзду, за результатами яких на пасажирів, які не розраховувались за послуги електронними картками, накладено 15 штрафів.



Крім того, протягом січня-лютого поточного року працівниками управління транспорту та зв'язку видано 3 (три) приписи про усунення порушень умов договору п.2.2.6 на перевезення пасажирів на маршрут №3 в частині оплати за проїзд готівковими коштами, на маршрут №9 (п'ять) приписів про усунення порушень умов договору п.2.2.6 в частині оплати за проїзд готівковими коштами, 1 (один) припис про усунення порушень умов договору п.2.2.2 в частині відсутності оголошення зупинок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевізник ФОП Макарчук М.П., маршрутка №9 якого їздила Луцьком з дірою в підлозі , запевняє, що такі дії навмисно вчинили двоє агресивних молодиків, які не хотіли платити за проїзд.Про це він розповів під час засідання виконавчого комітету сьогодні, 17 березня.Керівник підприємстварозповів, що обслуговує загалом маршрути №3 та №9. Працюють на цих маршрутах 25 автобусів.Щодо інциденту з дірявою підлогою зауважив: «Тоді сіло двоє козаків. Не хотіли платити. Вони прийшли, навмисно влупили два рази, сфотографували і вийшли, а потім виклали в інтернет».Луцький міський голована це відповів, що технічний стан транспорту у будь-якому випадку має бути таким, що «влупили чи не влупили, а підлога має бути ціла». «Бо якщо провалля, то там вже прогнило», – додав Поліщук.Тож роботу перевізника визнали незадовільною. Окрім дірявої підлоги, виявили і інші порушення. Так, за даними АСООП (електронної системи оплати проїзду), у період січня – лютого 2021 року, відсоток виконання перевізником розкладу руху на маршрутах становив при нормі 95%: №3 — 85%, №9 —79%.Окрім того, до служби оперативного реагування «15-80» за період з 01.01.2021 по 28.02.2021 надійшло 29 звернень на маршрути: №3 —18 , №9 —11.Протягом лютого поточного року контрольно-ревізійною групою Луцького підприємства електротранспорту проведено 527 перевірок на предмет дотримання водіями автобусів ФОП Макарчука М.П. та пасажирами безготівкової оплати проїзду, за результатами яких на пасажирів, які не розраховувались за послуги електронними картками, накладено 15 штрафів.Крім того, протягом січня-лютого поточного року працівниками управління транспорту та зв'язку видано 3 (три) приписи про усунення порушень умов договору п.2.2.6 на перевезення пасажирів на маршрут №3 в частині оплати за проїзд готівковими коштами, на маршрут №9 (п'ять) приписів про усунення порушень умов договору п.2.2.6 в частині оплати за проїзд готівковими коштами, 1 (один) припис про усунення порушень умов договору п.2.2.2 в частині відсутності оголошення зупинок.

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