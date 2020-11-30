Луцьку електропідстанцію планують перенести з-під стін замку: шукають ділянку





Про це у коментарі Ігор Поліщук. З його слів, керівництво ПАТ «Волиньобленерго» розуміє потребу перенесення підстанції.



«Нещодавно я зустрічався з керівником ПАТ «Волиньобленерго» і ми домовилися про перенесення цієї підстанції. Сьогодні ми визначаємось з тим, яке місце буде найбільш доречним для її перенесення з урахуванням усіх особливостей такого складного інженерно-технічного об’єкту як підстанція: необхідності під’їзду до неї і всіх інших моментів», - повідомив він.



Зі слів міського голови, зараз розглядають кілька варіантів земельних ділянок, куди б можна було перенести електропідстанцію. Обговорювали, каже Ігор Поліщук, і питання, хто має оплачувати ці роботи.



«Під час перемовин йшлося, що ці кошти будуть закладатися в інвестиційну програму ПАТ «Волиньобленерго» на наступні роки, і буде поступово здійснюватися перенесення підстанції. Тим більше, що там дуже часто в попередні роки траплялися аварійні ситуації, пожежі, інші несправності. Тому потреба в перенесенні є», - зауважив міський голова.



Раніше представники ПАТ «Волиньобленерго» в ефірі Наталія Кулик. На її думку, вартість такого проєкту – десятки мільйонів гривень. За умов стабільного фінансування перенесення підстанції може зайняти до 5 років.



Крім того, звільнити ділянку біля замку можна буде лише після того, як буде збудована нова електропідстанція, адже до нинішньої заживлені всі центральні вулиці міста. Зокрема, вона обслуговує понад 20 тисяч споживачів, а це – чверть усіх споживачів електроенергії в Луцьку.



Зараз підстанція займає ділянку площею 50 соток, але завдяки сучасному обладнанню нову підстанцію такої ж потужності можна розмістити на дещо меншій ділянці – близько 40 соток, припускає головний інженер Луцької міської філії ВАТ «Волиньобленерго» Роман Борисенко.



Нагадаємо, в Луцьку планують продовжити роботу з розчищення території Центрального ринку, який розташований під стінами замку Любарта. Поруч також розташована електропідстанція, яку теж варто перенести, вважають у міськраді. Збудована в 50-х роках минулого століття, вона вже давно потребує капітального ремонту чи модернізації,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Електропідстанція, розташована біля Центрального ринку, обслуговує понад 20 тисяч споживачів. Нині в місті шукають ділянку, куди її можна перенести.Про це у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив Луцький міський голова. З його слів, керівництво ПАТ «Волиньобленерго» розуміє потребу перенесення підстанції.«Нещодавно я зустрічався з керівником ПАТ «Волиньобленерго» і ми домовилися про перенесення цієї підстанції. Сьогодні ми визначаємось з тим, яке місце буде найбільш доречним для її перенесення з урахуванням усіх особливостей такого складного інженерно-технічного об’єкту як підстанція: необхідності під’їзду до неї і всіх інших моментів», - повідомив він.Зі слів міського голови, зараз розглядають кілька варіантів земельних ділянок, куди б можна було перенести електропідстанцію. Обговорювали, каже Ігор Поліщук, і питання, хто має оплачувати ці роботи.«Під час перемовин йшлося, що ці кошти будуть закладатися в інвестиційну програму ПАТ «Волиньобленерго» на наступні роки, і буде поступово здійснюватися перенесення підстанції. Тим більше, що там дуже часто в попередні роки траплялися аварійні ситуації, пожежі, інші несправності. Тому потреба в перенесенні є», - зауважив міський голова.Раніше представники ПАТ «Волиньобленерго» в ефірі ГІТу зазначили: перенести підстанцію цілком реально. Скільки це коштуватиме і скільки займе часу, можна буде починати говорити лише тоді, коли буде виділена земельна ділянка. Тоді вже можна буде розробляти проєкт і оцінювати необхідні витрати, пояснила начальниця управління забезпечення комунікації та контролю якості послуг ПрАТ «Волиньобленерго». На її думку, вартість такого проєкту – десятки мільйонів гривень. За умов стабільного фінансування перенесення підстанції може зайняти до 5 років.Крім того, звільнити ділянку біля замку можна буде лише після того, як буде збудована нова електропідстанція, адже до нинішньої заживлені всі центральні вулиці міста. Зокрема, вона обслуговує понад 20 тисяч споживачів, а це – чверть усіх споживачів електроенергії в Луцьку.Зараз підстанція займає ділянку площею 50 соток, але завдяки сучасному обладнанню нову підстанцію такої ж потужності можна розмістити на дещо меншій ділянці – близько 40 соток, припускає головний інженер Луцької міської філії ВАТ «Волиньобленерго»Нагадаємо, в Луцьку планують продовжити роботу з розчищення території Центрального ринку, який розташований під стінами замку Любарта. Поруч також розташована електропідстанція, яку теж варто перенести, вважають у міськраді. Збудована в 50-х роках минулого століття, вона вже давно потребує капітального ремонту чи модернізації, неодноразово тут виникали пожежі

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