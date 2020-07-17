Волинський «Фаберже» буде тричі внесений у Книгу рекордів Гіннеса





Анатолія Бойка, щоб поцікавитися його успіхами.



Як розповідає майстер на всі руки, нова рекордна кількість отворів справа не одного дня і навіть тижня. Тонкі свердла, розміром людської волосини, швидко ламалися, проте Анатолій замовляв нові та продовжував творити.



Щодо планів на майбутнє, рекодсмен розповідає, що пропонуватиме реєстрацію ще однієї номінації в книзі Гіннеса – техніку витягування яєчної шкарлупи. Цікавим фактом є те, що нею ніхто, крім володимирського майстра, не володіє.



Реєстрація рекорду за участі експертів відбудеться в цю суботу 17-го квітня в КМЦ. Там будуть присутні відомі ЗМІ України. “Фаберже” запрошує всіх охочих підтримати його на цьому дійстві.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий на всю країну майстер з Володимира-Волинського цієї суботи зареєструє ще одне досягнення: майже 53 тисячі дірок він зумів висвердлити на гусячому яйці. Також ще один рекорд буде встановлений на курячому яйці, проте кількість отворів на ньому поки залишиться в секреті. БУГ завітав у майстерню до володимирського “фаберже”, щоб поцікавитися його успіхами.Як розповідає майстер на всі руки, нова рекордна кількість отворів справа не одного дня і навіть тижня. Тонкі свердла, розміром людської волосини, швидко ламалися, проте Анатолій замовляв нові та продовжував творити.Щодо планів на майбутнє, рекодсмен розповідає, що пропонуватиме реєстрацію ще однієї номінації в книзі Гіннеса – техніку витягування яєчної шкарлупи. Цікавим фактом є те, що нею ніхто, крім володимирського майстра, не володіє.Реєстрація рекорду за участі експертів відбудеться в цю суботу 17-го квітня в КМЦ. Там будуть присутні відомі ЗМІ України. “Фаберже” запрошує всіх охочих підтримати його на цьому дійстві.

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