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На Волині помер настоятель храму

На Волині помер настоятель храму
21 квітня на 84-му році життя відійшов у вічність один з найстарших кліриків Волинської єпархії Православної церкви України, настоятель храму св. Василія Великого села Хорлупи, протоієрей Володимир Черенюк.

Про це повідомляють на сторінці храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ у фейсбуці.

На своїй парафії священик прослужив більше 40 років та служінням заробив любов і повагу вірян.

"Повнота храму Холмської ікони Божої Матері, де у свій час отець ніс послух пастиря, висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого священнослужителя та підносить посильні молитви до Бога, щоб Милосердний Господь упокоїв душу новопреставленого священика в оселях Небесних", - йдеться в повідомленні.

Божественна літургія та чин похорону відбудеться сьогодні у селі Хорлупи.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким священника.

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Теги: смерть, священник, Хорлупи
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