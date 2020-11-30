На Волині помер настоятель храму

21 квітня на 84-му році життя відійшов у вічність один з найстарших кліриків Волинської єпархії Православної церкви України, настоятель храму св. Василія Великого села Хорлупи, протоієрейПро це повідомляють на сторінці храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ у фейсбуці.На своїй парафії священик прослужив більше 40 років та служінням заробив любов і повагу вірян."Повнота храму Холмської ікони Божої Матері, де у свій час отець ніс послух пастиря, висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого священнослужителя та підносить посильні молитви до Бога, щоб Милосердний Господь упокоїв душу новопреставленого священика в оселях Небесних", - йдеться в повідомленні.Божественна літургія та чин похорону відбудеться сьогодні у селі Хорлупи.висловлює щирі співчуття рідним та близьким священника.