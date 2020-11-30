На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 09:40
21 квітня на 84-му році життя відійшов у вічність один з найстарших кліриків Волинської єпархії Православної церкви України, настоятель храму св. Василія Великого села Хорлупи, протоієрей Володимир Черенюк.
Про це повідомляють на сторінці храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ у фейсбуці.
На своїй парафії священик прослужив більше 40 років та служінням заробив любов і повагу вірян.
"Повнота храму Холмської ікони Божої Матері, де у свій час отець ніс послух пастиря, висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого священнослужителя та підносить посильні молитви до Бога, щоб Милосердний Господь упокоїв душу новопреставленого священика в оселях Небесних", - йдеться в повідомленні.
Божественна літургія та чин похорону відбудеться сьогодні у селі Хорлупи.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким священника.
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Про це повідомляють на сторінці храму Холмської ікони Божої Матері ПЦУ у фейсбуці.
На своїй парафії священик прослужив більше 40 років та служінням заробив любов і повагу вірян.
"Повнота храму Холмської ікони Божої Матері, де у свій час отець ніс послух пастиря, висловлює щирі співчуття рідним та близьким спочилого священнослужителя та підносить посильні молитви до Бога, щоб Милосердний Господь упокоїв душу новопреставленого священика в оселях Небесних", - йдеться в повідомленні.
Божественна літургія та чин похорону відбудеться сьогодні у селі Хорлупи.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким священника.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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