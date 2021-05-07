Для Волині придбають 16 нових шкільних автобусів
Сьогодні, 15:12
На Волині куплять шкільні автобуси, у тому числі обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Загалом придбають 16 автобусів. У кожному повинно бути не менше 30 місць.
Автобуси, з-поміж іншого, повинні бути новими та з відповідністю екологічним нормам не нижче EURO-5. Зовні пофарбовані в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобусів мають бути нанесені розпізнавальні знаки: «Діти», «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.
Очікувана вартість закупівлі - 37 661 200 гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Загалом придбають 16 автобусів. У кожному повинно бути не менше 30 місць.
Автобуси, з-поміж іншого, повинні бути новими та з відповідністю екологічним нормам не нижче EURO-5. Зовні пофарбовані в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобусів мають бути нанесені розпізнавальні знаки: «Діти», «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.
Очікувана вартість закупівлі - 37 661 200 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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