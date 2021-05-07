Для Волині придбають 16 нових шкільних автобусів





Відповідний тендер оголосили на платформі



Загалом придбають 16 автобусів. У кожному повинно бути не менше 30 місць.



Автобуси, з-поміж іншого, повинні бути новими та з відповідністю екологічним нормам не нижче EURO-5. Зовні пофарбовані в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобусів мають бути нанесені розпізнавальні знаки: «Діти», «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.



Очікувана вартість закупівлі - 37 661 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині куплять шкільні автобуси, у тому числі обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами.Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro Загалом придбають 16 автобусів. У кожному повинно бути не менше 30 місць.Автобуси, з-поміж іншого, повинні бути новими та з відповідністю екологічним нормам не нижче EURO-5. Зовні пофарбовані в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобусів мають бути нанесені розпізнавальні знаки: «Діти», «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.Очікувана вартість закупівлі - 37 661 200 гривень.

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