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Для Волині придбають 16 нових шкільних автобусів

Для Волині придбають 16 нових шкільних автобусів
На Волині куплять шкільні автобуси, у тому числі обладнані місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Загалом придбають 16 автобусів. У кожному повинно бути не менше 30 місць.

Автобуси, з-поміж іншого, повинні бути новими та з відповідністю екологічним нормам не нижче EURO-5. Зовні пофарбовані в жовтий колір. Спереду і ззаду на кузов автобусів мають бути нанесені розпізнавальні знаки: «Діти», «Обмеження максимальної швидкості» з цифровою величиною обмеження максимальної швидкості – 70.

Очікувана вартість закупівлі - 37 661 200 гривень.

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Теги: шкільний автобус, тендер
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