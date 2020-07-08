У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО

Андрія Омельчука.



Прощання з воїном відбулося сьогодні, 2 червня.



Нагадаємо, 31 травня Луцьк сколихнула



Андрій Омельчук – доброволець, "айдарівець". Він був одним із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар". До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.



Андрія Омельчука відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, побратими, небайдужі лучани.



Поховають ветерана АТО на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.



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