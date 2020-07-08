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У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО

У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку провели в останню путь представника Міністерства у справах ветеранів України, учасника АТО, колишнього заступника командира роти «Захід» батальйону територіальної оборони «Айдар» Андрія Омельчука.

Прощання з воїном відбулося сьогодні, 2 червня.

Нагадаємо, 31 травня Луцьк сколихнула раптова звістка про смерть атовця.

Андрій Омельчук – доброволець, "айдарівець". Він був одним із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар". До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.

Андрія Омельчука відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, побратими, небайдужі лучани.

Поховають ветерана АТО на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО

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Теги: похорон, прощання, АТО, Андрій Омельчук, Луцьк
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