У Луцьку попрощалися з ветераном АТО Андрієм Омельчуком. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку провели в останню путь представника Міністерства у справах ветеранів України, учасника АТО, колишнього заступника командира роти «Захід» батальйону територіальної оборони «Айдар» Андрія Омельчука.
Прощання з воїном відбулося сьогодні, 2 червня.
Нагадаємо, 31 травня Луцьк сколихнула раптова звістка про смерть атовця.
Андрій Омельчук – доброволець, "айдарівець". Він був одним із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар". До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.
Андрія Омельчука відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, побратими, небайдужі лучани.
Поховають ветерана АТО на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
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Прощання з воїном відбулося сьогодні, 2 червня.
Нагадаємо, 31 травня Луцьк сколихнула раптова звістка про смерть атовця.
Андрій Омельчук – доброволець, "айдарівець". Він був одним із перших "самооборонівців", хто відправився у зону АТО для оборони України від російського агресора. Саме він очолив першу групу активістів, які добровільно мобілізувалися у лави батальйону "Айдар". До слова, у 2014 році балотувався у народні депутати України, але згодом зняв свою кандидатуру.
Андрія Омельчука відспівали у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Віддати шану Герою прийшли рідні та близькі, побратими, небайдужі лучани.
Поховають ветерана АТО на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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