У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: коли і як записатися на щеплення

У Луцьку з метою пришвидшення вакцинальної кампанії впродовж вихідних працюватиме центр вакцинації від коронавірусу.Про це йшлося у середу, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзазначила, що ситуація з коронавірусом значно покращилася як в Україні, так і в області. 8 червня 12 людей госпіталізували. Загалом на сьогодні 370 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні.Так, враховуючи кількість інфікованих, зменшили кількість закладів, які надають допомогу хворим на ковід. Виключили з переліку медзакладів Луцьку центральну районну лікарню, тимчасовий шпиталь у пологовому та лікарню у Нововолинську. Загалом стало на 165 ліжок менше, тепер їх 1882. 10 пацієнтів перебувають на ШВЛ.За словами Людмили Тимощук, 12-13 червня у Луцьку на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки працюватиме вакцинальний центр.«На цю вакицнацію можна записатися за допомогою електронної черги. Усі, хто буде записаний, можуть провакцинуватися за суботу-неділю. Я дуже прошу всіх, щоб записалися і не було скупчення людей. Вам зателефонують і на відповідну годину ви прийдете», - каже посадовиця.Тих, хто з певних причин не зможе записатися на вакцинацію електронно, обіцяють вакцинувати на місці після всіх із черги. Вакцинуватимуть охочих із 10:00 до 16:00.