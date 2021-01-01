У спорткомплексі ВНУ вакцинуватимуть від коронавірусу: коли і як записатися на щеплення
Сьогодні, 12:54
У Луцьку з метою пришвидшення вакцинальної кампанії впродовж вихідних працюватиме центр вакцинації від коронавірусу.
Про це йшлося у середу, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук зазначила, що ситуація з коронавірусом значно покращилася як в Україні, так і в області. 8 червня 12 людей госпіталізували. Загалом на сьогодні 370 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні.
Так, враховуючи кількість інфікованих, зменшили кількість закладів, які надають допомогу хворим на ковід. Виключили з переліку медзакладів Луцьку центральну районну лікарню, тимчасовий шпиталь у пологовому та лікарню у Нововолинську. Загалом стало на 165 ліжок менше, тепер їх 1882. 10 пацієнтів перебувають на ШВЛ.
За словами Людмили Тимощук, 12-13 червня у Луцьку на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки працюватиме вакцинальний центр.
«На цю вакицнацію можна записатися за допомогою електронної черги. Усі, хто буде записаний, можуть провакцинуватися за суботу-неділю. Я дуже прошу всіх, щоб записалися і не було скупчення людей. Вам зателефонують і на відповідну годину ви прийдете», - каже посадовиця.
Тих, хто з певних причин не зможе записатися на вакцинацію електронно, обіцяють вакцинувати на місці після всіх із черги. Вакцинуватимуть охочих із 10:00 до 16:00.
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Про це йшлося у середу, 9 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук зазначила, що ситуація з коронавірусом значно покращилася як в Україні, так і в області. 8 червня 12 людей госпіталізували. Загалом на сьогодні 370 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні.
Так, враховуючи кількість інфікованих, зменшили кількість закладів, які надають допомогу хворим на ковід. Виключили з переліку медзакладів Луцьку центральну районну лікарню, тимчасовий шпиталь у пологовому та лікарню у Нововолинську. Загалом стало на 165 ліжок менше, тепер їх 1882. 10 пацієнтів перебувають на ШВЛ.
За словами Людмили Тимощук, 12-13 червня у Луцьку на базі спорткомплексу ВНУ імені Лесі Українки працюватиме вакцинальний центр.
«На цю вакицнацію можна записатися за допомогою електронної черги. Усі, хто буде записаний, можуть провакцинуватися за суботу-неділю. Я дуже прошу всіх, щоб записалися і не було скупчення людей. Вам зателефонують і на відповідну годину ви прийдете», - каже посадовиця.
Тих, хто з певних причин не зможе записатися на вакцинацію електронно, обіцяють вакцинувати на місці після всіх із черги. Вакцинуватимуть охочих із 10:00 до 16:00.
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