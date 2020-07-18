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Українським фермерам обіцяють платити по 12 тисяч гривень за корову

Українським фермерам обіцяють платити по 12 тисяч гривень за корову
В Україні наступного року збільшиться державна підтримка для аграріїв усієї країни. Йдеться про малі та середні фермерства, які займаються переважно тваринництвом.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Перше - ми виправили помилку ліквідації Міністерства агрополітики. Міністерство займалося і економікою і сільським господарством. Ми відновили Мінагрополітики, яке займається виключно аграріями. Ми створили нові державні програми підтримки малих та середніх фермерів. І на наступний рік державна підтримка збільшиться для аграріїв усієї країни. Йдеться про малі та середні фермерства, які займаються переважно тваринництвом. Помилки потрібно виправляти", - сказав Роман Лещенко.

За його словами, у зв’язку з тим, що ціни на зернову продукцію значно зросли і витрати годівлі складають понад 80%, утримувати корів стало дуже невигідно. Крім того, він каже, що "невизначена державна підтримка у зв’язку з цими трансформаціями призвели до того, що аграрії і малі ферми не отримали, що їм обіцяли".

"На цей рік є державна програма і рекордний врожай, аби збалансувати ціну. Ми плануємо тільки на малі сімейні ферми додатково виділити близько мільярда гривень - це близько 10-12 тисяч грн на корову за рік", - додав Лещенко.

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Теги: корови, фермерство
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