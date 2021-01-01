У Луцьку створять центр для безпритульних та колишніх в’язнів

У Луцьку утворять підрозділ соціальної реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а в перспективі – спеціальний центр.Про це йшлося у четвер, 29 липня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.Передбачають, що утворення підрозділу сприятиме розв’язанню важливих соціальних проблем громади, пов’язаних із бездомністю та безпритульністю. Він вестиме облік бездомних осіб; забезпечить підтримку цієї категорії населення, шляхом задоволення потреб першої необхідності (гаряче харчування, обігрів, санітарно-гігієнічні послуги тощо); запобігатиме негативним соціальним явищам та сприятиме попередженню вчинення правопорушень та злочинів.У перспективі на базі цього структурного підрозділу запланували утворити Центр реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Облаштують його в приміщенні, переданому на баланс територіальному центру, що знаходиться на вулиці Каштановій, 1 у Луцьку. У приміщенні колись розташовувалась котельня «Луцьктепла», тому його потрібно повністю реконструювати.Відповідно до вимог законодавства, там має бути карантинна кімната, дві кімнати окремо для жінок та чоловіків тощо.