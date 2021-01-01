У Луцьку створять центр для безпритульних та колишніх в’язнів
Сьогодні, 16:27
У Луцьку утворять підрозділ соціальної реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, а в перспективі – спеціальний центр.
Про це йшлося у четвер, 29 липня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Передбачають, що утворення підрозділу сприятиме розв’язанню важливих соціальних проблем громади, пов’язаних із бездомністю та безпритульністю. Він вестиме облік бездомних осіб; забезпечить підтримку цієї категорії населення, шляхом задоволення потреб першої необхідності (гаряче харчування, обігрів, санітарно-гігієнічні послуги тощо); запобігатиме негативним соціальним явищам та сприятиме попередженню вчинення правопорушень та злочинів.
У перспективі на базі цього структурного підрозділу запланували утворити Центр реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Облаштують його в приміщенні, переданому на баланс територіальному центру, що знаходиться на вулиці Каштановій, 1 у Луцьку. У приміщенні колись розташовувалась котельня «Луцьктепла», тому його потрібно повністю реконструювати.
Відповідно до вимог законодавства, там має бути карантинна кімната, дві кімнати окремо для жінок та чоловіків тощо.
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Про це йшлося у четвер, 29 липня, під час позачергового засідання виконкому Луцькради.
Передбачають, що утворення підрозділу сприятиме розв’язанню важливих соціальних проблем громади, пов’язаних із бездомністю та безпритульністю. Він вестиме облік бездомних осіб; забезпечить підтримку цієї категорії населення, шляхом задоволення потреб першої необхідності (гаряче харчування, обігрів, санітарно-гігієнічні послуги тощо); запобігатиме негативним соціальним явищам та сприятиме попередженню вчинення правопорушень та злочинів.
У перспективі на базі цього структурного підрозділу запланували утворити Центр реінтеграції бездомних осіб та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Облаштують його в приміщенні, переданому на баланс територіальному центру, що знаходиться на вулиці Каштановій, 1 у Луцьку. У приміщенні колись розташовувалась котельня «Луцьктепла», тому його потрібно повністю реконструювати.
Відповідно до вимог законодавства, там має бути карантинна кімната, дві кімнати окремо для жінок та чоловіків тощо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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