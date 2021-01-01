Судитимуть киянку, яку затримали на «Ягодині» з підробленими міжнародними свідоцтвами про вакцинацію

Жительку Києва судитимуть за придбання і використання підробленого свідоцтва про вакцинацію від коронавірусуКовельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 46-річною жителькою Києва пособництва у підробленні офіційних документів та використання нею таких документів (ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).Слідство встановило, що на початку серпня 2021 року киянка замовила у не встановленої поки особи виготовлення для себе і доньки підроблених міжнародних свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу.За готові документи замовниця сплатила 1000 гривень.Уночі 13 серпня 2021 року жінку та її доньку, які, аби уникнути обов’язку перебування на самоізоляції, при перетині кордону у пункті пропуску "Ягодин" надали працівникам Державної прикордонної служби України завідомо підроблені документи, було викрито.Тепер жінка відповідатиме за свої дії перед судом.Зауважимо, що згідно із санкцією ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого документа карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.