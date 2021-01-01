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Українцям спростили порядок в’їзду до Польщі

Українцям спростили порядок в’їзду до Польщі
З 9 вересня 2021 року Республіка Польща додала громадян України до категорії осіб, яким дозволено в’їзд на територію країни, у тому числі з метою туризму.

Певні обмеження залишились чинними, однак термін 10-денного карантину скорочуєтья, у разі наявності негативного результату тесту на SARS-Cov-2, виконаного не раніше 7-денного періоду з моменту в’їзду на територію Польщі.

Особливу увагу слід звернути на те, що завершенням карантину вважається наявність у телеінформаційній системі, внесеного діагностичною лабораторією, запису про негативний результат тесту.

Такі ж правила стосуються і дітей, які перетинають зовнішній кордон ЄС на в’їзд до Польщі.

Від обов’язку перебування на карантині після перетину зовнішнього кордону ЄС звільнено осіб:

- вакцинованих від COVID-19 (за наявності англомовного/польськомовного документального підтвердження про повний курс вакцинації вакциною, зареєстрованою в ЄС – Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson&Jonson);

- осіб, котрі перехворіли на COVID-19 (за наявності документального підтвердження);

- визначених у § 3 Положення Ради Міністрів про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією (водії та члени екіпажів авіа-, залізничних, судноплавних і автотранспортних засобів, інспектори морської адміністрації, учні + супроводжуюча особа, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти, дипломати, медики, працівники на сільськогосподарських підприємствах, спортсмени + тренери, лікарі, фізіотерапевти, судді, акредитовані журналісти, які в’їжджають до Польщі з метою участі у спортивних заходах, особи, які мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС + членів їх сімей, які в’їжджають до Польщі з метою транзиту її територією).

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Теги: Польща, кордон
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Коментарі 1
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однак термін 10-денного карантину скорочуєтья-цікаво на скільки?
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