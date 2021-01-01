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На Волині утилізують майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca

На Волині утилізують майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca
У Волинській області не використали майже 20 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, її передадуть для централізованої утилізації.

Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої минув термін придатності, – це залишов від тієї партії вакцини, яку передали в України з Європи як гуманітарну допомогу. Термін її придатності закінчився 30 жовтня.

«Ця вакцина зберігається поки у нас на складі. Є відповідне розпорядження керівництва МОЗу про те, що вона там має зберігатися до особливого розпорядження про централізовану утилізацію», - розповіла посадовиця.

Вона додала, що є ще вакцина AstraZeneca, термін придатності якої закінчиться 30 листопада.

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Теги: вакцина, Волинь, утилізація, AstraZeneca
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