На Волині утилізують майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Сьогодні, 13:05
У Волинській області не використали майже 20 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, її передадуть для централізованої утилізації.
Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої минув термін придатності, – це залишов від тієї партії вакцини, яку передали в України з Європи як гуманітарну допомогу. Термін її придатності закінчився 30 жовтня.
«Ця вакцина зберігається поки у нас на складі. Є відповідне розпорядження керівництва МОЗу про те, що вона там має зберігатися до особливого розпорядження про централізовану утилізацію», - розповіла посадовиця.
Вона додала, що є ще вакцина AstraZeneca, термін придатності якої закінчиться 30 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося 24 листопада під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимощук розповіла, що майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca, у якої минув термін придатності, – це залишов від тієї партії вакцини, яку передали в України з Європи як гуманітарну допомогу. Термін її придатності закінчився 30 жовтня.
«Ця вакцина зберігається поки у нас на складі. Є відповідне розпорядження керівництва МОЗу про те, що вона там має зберігатися до особливого розпорядження про централізовану утилізацію», - розповіла посадовиця.
Вона додала, що є ще вакцина AstraZeneca, термін придатності якої закінчиться 30 листопада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Зміїнці збудують ТРЦ
Сьогодні, 13:15
З 1 грудня у міський транспорт планують пускати тільки вакцинованих, – Волинська ОДА
Сьогодні, 13:11
На Волині утилізують майже 20 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Сьогодні, 13:05
У Ковелі – ДТП: мікроавтобус збив жінку
Сьогодні, 12:55
У Волинській ОДА – новий начальник управління охорони здоров'я
Сьогодні, 12:48
Медіа