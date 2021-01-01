Як покарали педагога з Волині, який побив учня





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Злочин трапився 4 листопада минулого року в закладі загальної середньої освіти «Торчинський ліцей». Перебуваючи у жіночій роздягальні, вчитель штовхнув учня сьомого класу в стіну, внаслідок чого той вдарився потилицею. Потім збив малолітнього з ніг, і потерпілий знову вдарився головою об підлогу.



Внаслідок побиття учень отримав закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та гематомами потилиці.



У суді вчитель не визнав свою вину. Він розповів, що в той день побачив у коридорі, як декілька учнів, серед яких і потерпілий, розмахували руками і ногами, тож він подумав, що між ними конфлікт. На його зауваження учні не зреагували, тому він їх розборонив. Наздогнавши потерпілого, він мав намір завести його до директора, однак того не було на місці. Тож він завів учня в роздягалку, де хотів поговорити. Розмова була на підвищених тонах, однак він не погрожував та не наносив ніяких ушкоджень. Після того як учень почав плакати, сказав поводити себе належно та пішов на урок. Потім вчитель написав доповідну записку щодо вказаних подій на ім`я директора. Обвинувачений наголосив, що не наносив тілесних ушкоджень малолітньому потерпілому.



Зовсім іншою версія була у побитого учня. Він ствердив, що грався з друзями, в цей час до них підбіг вчитель трудового навчання, від якого вони почали втікати. Вчитель спіймав лише його і силоміць завів до роздягалки, де й побив.



Дослідивши всі докази та допитавши свідків, суд прийшов до висновку, що вчитель таки винний у вчинені злочину. Тож йому призначили покарання у виді 200 годин громадських робіт. Також суд стягнув на користь потерпілого майже десять тисяч гривень моральної шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили вчителя Торчинського ліцею за побиття учня сьомого класу: постраждалий отримав струс головного мозку. Луцький міськрайонний суд призначив вчителю покарання у виді громадських робіт.Про це пише ІА Волинські новини. Злочин трапився 4 листопада минулого року в закладі загальної середньої освіти «Торчинський ліцей». Перебуваючи у жіночій роздягальні, вчитель штовхнув учня сьомого класу в стіну, внаслідок чого той вдарився потилицею. Потім збив малолітнього з ніг, і потерпілий знову вдарився головою об підлогу.Внаслідок побиття учень отримав закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та гематомами потилиці.У суді вчитель не визнав свою вину. Він розповів, що в той день побачив у коридорі, як декілька учнів, серед яких і потерпілий, розмахували руками і ногами, тож він подумав, що між ними конфлікт. На його зауваження учні не зреагували, тому він їх розборонив. Наздогнавши потерпілого, він мав намір завести його до директора, однак того не було на місці. Тож він завів учня в роздягалку, де хотів поговорити. Розмова була на підвищених тонах, однак він не погрожував та не наносив ніяких ушкоджень. Після того як учень почав плакати, сказав поводити себе належно та пішов на урок. Потім вчитель написав доповідну записку щодо вказаних подій на ім`я директора. Обвинувачений наголосив, що не наносив тілесних ушкоджень малолітньому потерпілому.Зовсім іншою версія була у побитого учня. Він ствердив, що грався з друзями, в цей час до них підбіг вчитель трудового навчання, від якого вони почали втікати. Вчитель спіймав лише його і силоміць завів до роздягалки, де й побив.Дослідивши всі докази та допитавши свідків, суд прийшов до висновку, що вчитель таки винний у вчинені злочину. Тож йому призначили покарання у виді 200 годин громадських робіт. Також суд стягнув на користь потерпілого майже десять тисяч гривень моральної шкоди.

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