У Луцьку ЦНАП змінює графік роботи
Сьогодні, 11:24
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.
Так, департамент ЦНАП, що знаходиться за адресою вул. Лесі Українки, 35, працюватиме:
понеділок – з 08.00 до 16.00
вівторок – з 09.00 до 20.00
середа – з 08.00 до 16.00
четвер – з 09.00 до 18.00
п’ятниця – з 08.00 до 15.00
субота– з 08.00 до 15.00.
Варто зазначити, що філії ЦНАПу на пр-т Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53 працюватимуть за попереднім графіком: з понеділка до четверга – з 08.00 до 17.00, в п’ятницю – з 08.00 до 15.45. Щоденна технічна перерва – з 12 до 12.45.
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Так, департамент ЦНАП, що знаходиться за адресою вул. Лесі Українки, 35, працюватиме:
понеділок – з 08.00 до 16.00
вівторок – з 09.00 до 20.00
середа – з 08.00 до 16.00
четвер – з 09.00 до 18.00
п’ятниця – з 08.00 до 15.00
субота– з 08.00 до 15.00.
Варто зазначити, що філії ЦНАПу на пр-т Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53 працюватимуть за попереднім графіком: з понеділка до четверга – з 08.00 до 17.00, в п’ятницю – з 08.00 до 15.45. Щоденна технічна перерва – з 12 до 12.45.
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