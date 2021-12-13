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У Луцьку ЦНАП змінює графік роботи

У Луцьку ЦНАП змінює графік роботи
Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.

Так, департамент ЦНАП, що знаходиться за адресою вул. Лесі Українки, 35, працюватиме:

понеділок – з 08.00 до 16.00

вівторок – з 09.00 до 20.00

середа – з 08.00 до 16.00

четвер – з 09.00 до 18.00

п’ятниця – з 08.00 до 15.00

субота– з 08.00 до 15.00.


Варто зазначити, що філії ЦНАПу на пр-т Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53 працюватимуть за попереднім графіком: з понеділка до четверга – з 08.00 до 17.00, в п’ятницю – з 08.00 до 15.45. Щоденна технічна перерва – з 12 до 12.45.

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Теги: Волинь, Луцьк, ЦНАП
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