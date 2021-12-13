У Луцьку ЦНАП змінює графік роботи

Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку змінив графік роботи.Так, департамент ЦНАП, що знаходиться за адресою вул. Лесі Українки, 35, працюватиме:понеділок – з 08.00 до 16.00вівторок – з 09.00 до 20.00середа – з 08.00 до 16.00четвер – з 09.00 до 18.00п’ятниця – з 08.00 до 15.00субота– з 08.00 до 15.00.Варто зазначити, що філії ЦНАПу на пр-т Соборності, 18 та вул. Ковельська, 53 працюватимуть за попереднім графіком: з понеділка до четверга – з 08.00 до 17.00, в п’ятницю – з 08.00 до 15.45. Щоденна технічна перерва – з 12 до 12.45.