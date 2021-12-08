Усе, що ви хотіли знати про ЖК «Амстердам» – у запитаннях до Андрія Разумовського*

Такий вигляд матиме житловий комплекс «Амстердам»

Генеральний план житлового комплексу

Влітку 2020 рокузаявила про новий проект – житловий комплексу селі Струмівка. Забудовник, відомий інноваційними для Волині будівельними рішеннями, запевнив, що і для нього, і для регіону загалом «Амстердам» – це нова ера будівництва. І архітектуру, і технологію будівництва, і підходи до створення сусідського ком’юніті – усе тут вирішили обрати незвичне і прогресивне.Наразі житловий комплекс, який відтворюватиме архітектурні традиції західноєвропейських міст, активно споруджують, а покупці – активно купують тут помешкання своєї мрії. Потенційні ж покупці не менш активно засипають відділ продажу і соцмережі «Інвестора» запитаннями про ЖК, тож ми вирішили зібрати найпоширеніші з них і почути відповіді з перших вуст – від керівника Будівельної компанії «Інвестор»Насмілюсь сказати, що всі будівельні процеси щодо першої черги (4 під'їзди) ми завершимо у 2022 році і здамо в експлуатацію. Хоча декларований термін здачі – 2023 рік.Усього там – 8 під’їздів. Наразі ми завершили облаштування монолітного каркасу у перших чотирьох. Два під’їзди вже заповнили керамічними блоками, продовжуємо заповнювати ще два.Один з під’їздів вже почали склити. Облаштовуємо внутрішню електрику. За сприятливих погодних умов скоро почнемо штукатурити зсередини.Наразі завершуємо будувати дах другого і третього будинків. Вже підвели каналізацію і водопостачання. У березні розпочнемо благоустрій дитячого майданчика. Як тільки буде цілодобова плюсова температура, почнемо робити фасад.Це буде перша власна котельня серед наших житлових комплексів. У «Амстердамі» ми відмовилися від внутрішнього газопостачання і автономного опалення. Наразі наше рішення – газова модульна котельня, але з можливістю використання альтернативних джерел опалення. Якщо блакитне паливо здорожчає надто сильно, ми зможемо вберегти мешканців від газової пастки. Наразі як альтернативу ми розглядаємо варіант теплових насосів або твердопаливних котлів.Котельню будемо облаштовувати, використовуючи обладнання компанії Buderus.Для нас власна котельня – це можливість обійти довготривалі бюрократичні процедури, пов'язані з облгазом. Саме через цю структуру ми інколи не встигаємо із задекларованими термінами здачі об’єктів. Якби у «Амстердамі» було внутрішнє газопостачання, я б не міг зараз говорити про здачу в експлуатацію ще у 2022 році.Котельня дає житловому комплексу плюси у контексті планування квартир, бо таким чином немає газового обладнання всередині помешкань, а також забезпечить мінімальні витрати на обігрів приміщень. Кожна квартира буде мати свій тепловий лічильник, тому можна буде без проблем вирахувати витрати у кожному помешканні. Будемо намагатися знайти вдале рішення щодо системи «Розумний дім», щоб мешканці могли керувати температурою в будинку і через це економити.Так, керамічні стіни дуже добре зберігають тепло. Але, найперше, серед переваг – гарний вигляд збудованих таким чином об'єктів і практичність. Монолітні стеля і підлога, стіни з керамічних блоків – ідеально рівні, значно рівніші, ніж з цегли. Їх легко штукатурити, не треба вирівнювати під час ремонту. Вони мають кращі звукоізоляційні властивості.Думаю, наш вибір на користь технології монолітно-каркасного будівництва був правильним. Наші колеги-забудовники теж поступово переходять на моноліт. Напевно, за років 10 усі перейдуть на цю технологію. Ми поки за те, щоб заповнювати моноліт керамікою, а не газоблоками. Це забезпечує міцність стін. На стіни можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку.Монолітним будівлям не загрожують просідання чи тріщини на стінах, а відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легко здійснити перепланування.Воно не радянського зразка, а дуже сучасне, європейське. Йдеться про 1,2, 3-спальні квартири. Фактично квартира на 42 м2 буде мати окремі спальню та вітальню. Такі квартири більш функціональні.Наразі я не бачу іншого рішення, ніж обслуговуюча компанія. Вона забезпечуватиме благоустрій території, виправлення якихось неполадок, які виникатимуть під час експлуатації, обслуговуватиме котельню. Елементарний приклад: коли ми посадили багато зелені, зробили газон, то це все потребує постійного догляду.Обслуговування будинків і території відбуватиметься за кошти, які будуть сплачувати мешканці. Так само, як це відбувається всюди, де, наприклад, є ОСББ. Це – частина оплати за комунальні послуги. Для себе ми розуміємо, що для «Інвестора» це, швидше за все, буде дотаційна історія. Але ми на це готові.Для того, щоб організувати обслуговуючу компанію, у нас є люди, знання і можливості. Тому ми точно не відступимо.Це буде територія сусідського ком’юніті. Місце, де сусіди зможуть поспілкуватися, подивитися разом телевізор. Діти зможуть теж разом погратися у відповідно облаштованій зоні цього паблік-спейсу. Тут можна буде залишити велосипеди чи дитячі візки, подивитися телевізор чи навіть помити лапки домашнім улюбленцям.Хоча і двір «Амстердама» теж буде свого роду частиною цього сусідського ком’юніті. Бо він буде без машин, із закритою територію і повністю облаштований задля того, аби мешканцям було комфортно проводити тут час.В «Амстердамі» на відпочинковій зоні, в межах якої створимо дитячий майданчик, буде особливий акцент. Загалом відпочинкова зона із сучасним ігровим обладнанням для дітей та спортивними територіями буде величезною, на майже пів гектара. Дитячий майданчик на «Амстердамі» буде у формі піратської шхуни, тут будуть батути, гірки та труби для спуску, водяні млини і піщані екскаватори. Я впевнений, що діти будуть в захваті.Ми вже провели перемовини, і сьогодні можемо сказати, що там буде супермаркет. Є також куплене приміщення під медичний заклад. Є люди, які хочуть зробити там приватний дошкільний навчальних заклад. Є продані і під іншу комерцію приміщення.Однозначно ми забезпечимо там необхідну інфраструктуру. Будемо робити все можливе, аби там був і салон краси, і спортивний зал.Наразі значну частину території біля нашого ЖК виділили під будівництво багатоквартирних будинків, наші колеги-забудовники теж створюють там свої проекти. Тому та локація однозначно буде мати з часом все, за чим наразі людям треба доїжджати десь до міста.Навпроти «Амстердаму» саме будують дитсадок. Минулого року почалося будівництво. На 2022 рік передбачено достатньо коштів для того, щоб забезпечити 80-90% готовності до кінця року.Думаю, у 2023 році його відкриють. Коли ми здаватимемо першу чергу комплексу в експлуатацію, то готовність садочка вже буде на високому рівні.Поки там – щебенева дорога. Але невдовзі облаштують надійне дорожнє покриття. Буде дорога з асфальту або бруківки.Наразі є попередні домовленості про те, що десь в районі нового дитсадка буде зупинка громадського транспорту. Ми зробимо все зі свого боку можливе, аби туди їздила маршрутка. Думаю, із колегами-забудовниками візьмемося за вирішення цього питання. Ми ще маємо на це час.Забезпечення достатньої кількості паркомісць – це один із дуже важливих для нас моментів. Мешканці усіх наших ЖК забезпечені паркувальними місцями.Наразі на одну квартиру на всіх об’єктах «Інвестора» є щонайменше 1 паркомісце. Думаю, скоро ми дійдемо до того, що їх має бути два на одну квартиру.На одному з наступних об’єктів ми будемо робити багаторівневий наземний паркінг. У Києві наші колеги такі об’єкти вже будують, здають. Ми розуміємо їхню собівартість і розуміємо, як його збудувати.Запевняю: проблем із тим, де припаркувати автомобіль, у власників квартир в «Амстердамі» не буде. Проблем із тим, що машини будуть заважати комусь у дворі, теж не буде. Парковка буде відділена від зони загального користування і відпочинку.Із 1 лютого у нас заплановане підняття цін на першу чергу ЖК. Тут залишилось не так багато квартир і ще декілька днів ціна – від 18 500 грн/м2.Ми завжди стараємося мати цікаві акційні пропозиції. Наприклад, усі, хто купив нерухомість в ЖК «Амстердам» з 1 листопада до 15 січня, візьмуть участь в розіграші подорожі до столиці Нідерландів. Незабаром визначимо переможця.З актуальних акцій зараз маємо знижену ціну на одну квартиру з двома спальнями. Запустили таку акцію вранці 1 січня, щоб почати рік з позитиву, і дуже швидко їх розібрали, залишилась тільки одна.Із лютого вже запланували нову цікаву акцію, обов’язково про неї розкажемо детальніше.Комплектація – стандартна для «Інвестора». У вартість одного квадратного метра входять чистова стяжка і штукатурка, двері, вікна із енергозберігаючими і шумоізоляційними властивостями, облаштовані системи опалення і електропостачання, усі лічильники. Тобто покупець отримує повністю готовий до ремонту об’єкт.Більше того, як я вже сказав, ми забезпечуємо обслуговування будинку, безпеку (охорона і огороджена територія), місця для відпочинку мешканців, унікальний дитячий майданчик, гарантоване паркомісце. Все це теж входить у ціну.У нашій компанії проблем з продажем житла немає. Перед нашою розмовою у нас був клієнт із запитом на однокімнатну квартиру у «Амстердамі». У першій черзі (4 під’їзди) таких вже майже немає. Загалом у першій черзі вже продані приблизно 80% квартир.Наразі збільшення цін на будівельні матеріали призупинилося. Але ціни на енергоносії збільшилися і піднялася мінімальна заробітна плата, тому зріст ціни на нерухомість усе одно буде, але, думаю, не такий кардинальний, як у 2021 році.Ми не зацікавлені у зростанні ціни і намагаємося якнайдовше це стримувати. Ми зацікавлені у тому, аби люди мали якнайбільшу купівельну спроможність. Але змушені грати за правилами і умовами ринку, тому, думаю, з 1 лютого вартість квадратного метра у квартирах «Інвестора» зросте на 1000–1500 гривень.Масового попиту на іпотеку ми не спостерігаємо. У нас – це приблизно 3 квартири зі ста. Люди здебільшого обирають варіант «прийшов, побачив, купив». Але у нас є різні умови, є розтермінування, покупці про цю можливість мають знати теж.Бо це – поки наш найсучасніший, наш найпрогресивніший об’єкт. Тут – найкращі планування, найкращі архітектурні рішення. Тут особливий дитячий майданчик. Раніше у нас ніде не було вхідних холів, закритого двору. Тут – дуже вдале розташування – заміський комфорт і затишок поєднані з усіма можливостями і зручностями міста.Про те, чому варто обирати житло від «Інвестора», найкраще можуть розповісти люди, які у ньому вже живуть. І ми раді, коли чуємо про їхні позитивні враження. Ніхто ще не розчарувався у своєму виборі.