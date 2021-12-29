У Луцьку перехожі знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 14:39
У Луцьку 9 лютого просто на проїжджій частині дороги перехожі знайшли тіло літнього чоловіка.
Про це інформує телеканал «Конкурент TV».
Тіло чоловіка виявили поблизу Цукрового заводу у мікрорайоні Вересневе. На місце події одразу викликали медиків та правоохоронців. На вигляд померлому чоловіку 65-70 років.
У коментарі журналістам місцеві мешканці розповіли, що померлий працював на заводі. Чоловік в обідню перерву вийшов в магазин. Коли повертався, впав посеред дороги замертво.
Очевидці кажуть, що тіло чоловіка набуло синюватого відтінку, що може свідчити про інсульт. Причину смерті встановить судмедекспертиза.
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Про це інформує телеканал «Конкурент TV».
Тіло чоловіка виявили поблизу Цукрового заводу у мікрорайоні Вересневе. На місце події одразу викликали медиків та правоохоронців. На вигляд померлому чоловіку 65-70 років.
У коментарі журналістам місцеві мешканці розповіли, що померлий працював на заводі. Чоловік в обідню перерву вийшов в магазин. Коли повертався, впав посеред дороги замертво.
Очевидці кажуть, що тіло чоловіка набуло синюватого відтінку, що може свідчити про інсульт. Причину смерті встановить судмедекспертиза.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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