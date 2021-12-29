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У Луцьку перехожі знайшли тіло чоловіка

У Луцьку перехожі знайшли тіло чоловіка
У Луцьку 9 лютого просто на проїжджій частині дороги перехожі знайшли тіло літнього чоловіка.

Про це інформує телеканал «Конкурент TV».

Тіло чоловіка виявили поблизу Цукрового заводу у мікрорайоні Вересневе. На місце події одразу викликали медиків та правоохоронців. На вигляд померлому чоловіку 65-70 років.

У коментарі журналістам місцеві мешканці розповіли, що померлий працював на заводі. Чоловік в обідню перерву вийшов в магазин. Коли повертався, впав посеред дороги замертво.

Очевидці кажуть, що тіло чоловіка набуло синюватого відтінку, що може свідчити про інсульт. Причину смерті встановить судмедекспертиза.

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Теги: Луцьк, тіло чоловіка
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