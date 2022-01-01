У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка





Про це повідомили у патрульній поліції у Волинській області.



Відомо, що "Тойота" не пропустила вантажівку, внаслідок чого відбулося зіткнення. ДТП обійшлася без постраждалих, автівки зазнали механічних пошкоджень.



На місці працює екіпаж патрульної поліції, який склаладиме на винуватця адмінматеріал за ст. 124 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мамсурова сталася ДТП за участі позашляховика та вантажівки.Про це повідомили у патрульній поліції у Волинській області.Відомо, що "Тойота" не пропустила вантажівку, внаслідок чого відбулося зіткнення. ДТП обійшлася без постраждалих, автівки зазнали механічних пошкоджень.На місці працює екіпаж патрульної поліції, який склаладиме на винуватця адмінматеріал за ст. 124 КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію