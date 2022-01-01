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У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка

У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка
У Луцьку на вулиці Мамсурова сталася ДТП за участі позашляховика та вантажівки.

Про це повідомили у патрульній поліції у Волинській області.

Відомо, що "Тойота" не пропустила вантажівку, внаслідок чого відбулося зіткнення. ДТП обійшлася без постраждалих, автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці працює екіпаж патрульної поліції, який склаладиме на винуватця адмінматеріал за ст. 124 КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк
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