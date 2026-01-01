Великдень 2026 року: дізнайтеся точну дату і хто святкуватиме раніше — православні чи католики
Сьогодні, 03:11
Через різні календарні системи католики та православні часто святкують Великдень (Воскресіння Христове) в різні дні, і 2026 рік не стане винятком.
У західній традиції, якої дотримуються римсько-католицька церква та більшість протестантських громад, Великдень припадає на неділю, 5 квітня 2026 року. Дата визначається за григоріанським календарем: це перша неділя після повні, що настає після весняного рівнодення, передає ТСН.
Православні християни обчислюють Великдень за юліанським (новоюліанським) календарем. Через розбіжності між юліанським і григоріанським календарями, а також особливі церковні правила, 2026 року православний Великдень святкуватиметься в неділю, 12 квітня — на цілий тиждень пізніше, ніж у католиків.
Така різниця трапляється регулярно. Попри різні календарі принцип обчислення залишився спільним: Воскресіння святкується першої неділі після повні, що настає після весняного рівнодення.
