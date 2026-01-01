Курс валют на 24 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 24 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 24 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 43,82 гривні. Натомість змінилися показники євро (додав 21 копійку) та злотого (зріс на 8 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,82 (±0 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,88 (+21 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,93 (+8 коп.)

