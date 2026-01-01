Курс валют на 26 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася і становить 43,87 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 4 копійки) та злотого (впав на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,87 (-5 коп.)

Курс євро
1 євро — 50,85 (-4 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,90 (-1 коп.)

