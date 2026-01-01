Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У четвер, 9 квітня, очікується підвищення сонячної активності, що спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття людей.Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.