Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 9 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 9 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 9 квітня, очікується підвищення сонячної активності, що спричинить магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), здатну впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
