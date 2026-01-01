Магнітні бурі: прогноз на 19 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 19 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 19 квітня, очікують на підвищену сонячну активність, яка призведе до сильних магнітних бурь із К-індексом 6 (червоний рівень). Такі геомагнітні збурення вважаються доволі потужними та можуть чинити помітний вплив не тільки на роботу техніки, а й на самопочуття людей.
У цей період можливі головні болі, підвищена стомлюваність, дратівливість, стрибки артеріального тиску, порушення сну і загальне відчуття слабкості. Лікарі рекомендують у такі дні зменшити фізичні та емоційні навантаження, більше відпочивати, пити достатню кількість води, за можливості уникати стресів і проводити більше часу на свіжому повітрі.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 19 квітня
Сьогодні, 01:30
19 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
УЗ по-новому рахуватиме вартість квитків в люксових вагонах
18 квітня, 23:19
«Заміж за 11 тисяч доларів»: на Волині судили жінку за фіктивний шлюб і спробу вивезти чоловіка за кордон
18 квітня, 22:12