«Якщо гора не йде до Магомета…»: як Волинь чи не єдиною в Україні взялася рятувати свої села від раку

Принцип «ніколи не пізно» – однозначно не про рак. На жаль, часто українці з онкологічними хворобами звертаються за медичною допомогою тоді, коли людину вже дуже важко або й неможливо врятувати від смерті.Прикро, але у той же час, коли Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляє, що від 30% до 50% випадкам раку можна запобігти, якщо щорічно проходити профілактичні обстеження, в Україні на державному рівні профілактику онкозахворювань практично звели нанівець. Програм, які передбачали б фінансування того, що могло б гарантовано рятувати людські життя, немає.Тож максимальні зусилля на раннє виявлення онкохвороб серед волинян вирішила спрямуватиОрганізація, відома раніше багаторічною роботою під назвою «Стопрак», нині організовує інформаційні кампанії для підвищення обізнаності населення, а головне – влаштовує виїзні обстеження на рак шкіри та рак шийки матки у селах Волині. Висококваліфіковані лікарі онкоцентру, шкірно-венерологічного диспансеру та інших медичних закладів щотижня їдуть навіть у найглибші села Волині, аби обстежити на ці страшні патології місцевих жителів. До слова, для селян такі обстеження абсолютно безкоштовні. Оглядові набори, доїзд та працю медиків оплачують благодійники.«Смертність від раку невпинно росте. Занедбаність хвороби у тих, хто нарешті потрапляє до лікаря, на жаль, теж. Тому ми вирішили спрямувати у вирішення цієї проблеми максимум зусиль, хоча раніше вважали місією фонду боротьбу з дитячою онкологією. Волинянки, на жаль, рідко ідуть на профілактичні огляди. Тому ми вирішили їхати з ними до них. Як то кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то Магомет піде до неї. Хоча ми розуміємо, що так це працювати не повинно, має бути налагоджена на державному рівні система», - розповідає керівниця «Фонду боротьби з раком»До ініціативи фонду приєдналася й народна депутатка України. Вона вирішила системно допомагати в організації виїзних обстежень, а також ініціювала перемовини із місцевим самоврядуванням та пообіцяла сприяти вирішенню проблеми на законодавчому рівні.Тож, днями Марія Адамчук-Коротицька та Ірина Констанкевич влаштували два виїзні обстеження жінок на рак шийки матки у селах Чорниж та Троянівка колишнього Маневицького району, а також – масштабне спілкування з онкологами, медиками первинної ланки та місцевою владою.У Чорнижі Колківської селищної об'єднаної територіальної громади жінок обстежувала лікар-акушер-гінеколог Волинського обласного перинатального центру. Профогляд влаштували у місцевій амбулаторії. Тут наразі працює лише одна медична сестра й немає акушера-гінеколога, тож запит на таке обстеження серед місцевих жительок був значним. Так, попри те, що записалися на прийом 30 людей, прийшло на обстеження майже 40.Натомість у Троянівці, де, до слова, прийом став першим у нововідкритій того ж дня амбулаторії, на безкоштовне обстеження було ще більше охочих – такою можливістю скористалися 45 місцевих жительок. Їх обстежила лікар-гінеколог вищої категорії КП «Волинський обласний медичний центр онкології»За словами лікарів, під час обстеження вони робили цитологічне дослідження і кольпоскопію, а біоматеріали повезли на дослідження у медичні заклади, в яких працюють. Таким чином, є можливість виявити передракові стани, рак та інші патології шийки матки.Жінки, що прийшли на безкоштовне обстеження у своїх селах, зауважують, що такі візити до них лікарів – чудова нагода зрештою зробити те, що тривалий час відкладали чи то через брак часу, чи то через фінансові, чи інші моменти.Поки в амбулаторіях тривали обстеження, у громадах влаштували обговорення проблеми з окресленням конкретних кроків задля раннього виявлення онкохвороб.Головне питання – як охопити обстеженнями та скринінгом максимум сільського населення, якщо держава у цьому практично бездіє.У Колківській громаді задля обговорення складної теми зібралися директор Волинського обласного медичного центру онкології, лікар-онкогінеколог Волинського обласного медичного центру онкології, голова Колківської селищної ради, староста села Чорниж, завідувачка Колківської АЗПСМ, директор КП «Колківський центр первинної медико-санітарної допомоги»Марія Адамчук-Коротицька на початку зустрічі зауважила, що надзвичайно важливо у ситуації, в якій опинилася українська онкологія, виділяти кошти на скринінгові дослідження з місцевих бюджетів. Йдеться щонайменше про ПАП-тест, який ще називають цитологічним скринінгом. Такий тест, за словами керівниці фонду, допомагає своєчасно виявити передракові стани шийки матки середнього та важкого ступеню і пролікувати їх. Регулярне його проходження з початком статевого життя значно знижує ризик захворіти на рак шийки матки. Більше того, запевняє Марія Адамчук-Коротицька, варто було б виділяти кошти і на вакцинацію дівчат-підлітків проти вірусу папіломи людини, який викликає рак шийки матки у дорослому віці. Утім, він дещо більш дороговартісний, тож наразі йдеться хоча б про сприяння місцевої влади у здійсненні ПАП-тестів для жінок сільських громад.У тому, що проблема раннього виявлення раку серед жінок – неймовірно гостра, переконав присутніх і очільник обласного онкоцентру Юрій Малімон.«Занедбаність щодо онкохвороб щороку зростає. За 2020 рік в Україні у зв’язку з карантином – на 40 тисяч нововоявлених онкохворих менше у порівнянні з 2019 роком. Ці люди згодом прийдуть до онкологів, але вже не на початкових стадіях хвороби», – зауважив лікар і додав, що на Волині за минулий рік кожна четверта пацієнтка з раком молочної залози була виявлена вже із занедбаною хворобою.За його словами, раннім виявленням раку має займатися саме первинна ланка медицини.«Проблема, найперше, у тому, що в Україні не працюють скринінгові програми, хоча такі є у дуже багатьох країнах світу. Наприклад, у Японії, де прогресує рак шлунку, є скринінгові програми саме задля виявлення цього виду хвороби. А у багатьох країнах Європи – впроваджені програми саме щодо виявлення раку шийки матки та раку молочної залози. Йдеться про обстеження на тому етапі, коли пацієнтку ще нічого не турбує», – сказав Юрій Малімон.За його словами, скринігова програма є у Львівській області (щодо патологій молочної залози і шийки матки). Тож, у цій області показники щодо цих недуг вже набагато кращі, ніж загальноукраїнські.Лікар-онколог також озвучив проблему недостатньої кількості мамографів на Волині. За його інформацією, бракує щонайменше семи таких апаратів для районів, а також – сучасного мамографа експертного класу для обласного онкоцентру. Тож відповідну заявку подали у Міністерство охорони здоров’я.Зустріч на тему доступу сільського населення до медичних послуг у контексті онкології влаштували і у Троянівці. Її учасники також були одностайними у тому, що варто влаштувати навчання для лікарів первинної ланки, а також шукати можливості виділення коштів для профілактичних обстежень.Окрім того, що виїзні обстеження сільського населення на рак триватимуть, «Фонд боротьби з раком» та обласний медичний центр онкології вирішили організувати навчання для сімейних лікарів для можливості здійснення ними правильного онкопрофілактичного огляду, зокрема – молочних залоз та лімфовузлів і забору матеріалу з шийки матки. Розпочати такі навчання мають намір саме із колишнього Маневицького району, де посприяти у проведенні пообіцяла Ірина Констанкевич.Окрім того, після обговорень проблеми керівництво і Колківської ОТГ, і Маневицької ТГ висловило готовність виділити кошти з місцевих бюджетів на програми з підтримки жіночого здоров'я. Якщо місцеві владці дотримають слова, то ці громади стануть першими в області й одними з небагатьох в Україні, де коштом громади сприятимуть ранньому виявленню раку.Своєю чергою, народна депутатка Ірина Констанкевич пообіцяла з’ясувати стан підготовки програми медичних гарантій за напрямком онкологія, з’ясувати у міністра охорони здоров’япро обсяги фінансування Волинської області в напрямку онкології (можливість придбання 7 мамографів), обговорити з міністром соціальної політикипитання онкології в контексті чорнобильської проблематики, а також обговорити з міністром освіти і науки, як у школах, закладах професійної освіти, фахової передвищої освіти проводиться інформаційна робота з профілактики онкологічних захворювань.«Ми окреслили те, що має зробити кожен з учасників обговорення. Я вірю, що, об’єднавши всі наші зусилля, ми реально зможемо змінити ситуацію. Для початку – у рамках тих громад, з керівництвом яких провели перемовини», – сказала Ірина Констанкевич.Резюмуючи зустріч, Марія Адамчук-Коротицька наголосила, що й дотепер завдяки виїзним обстеженням Волинь була на передових позиціях в Україні у боротьбі із онконедугами у селах. Якщо ж ініціатива щодо виділення коштів з місцевих бюджетів на раннє виявлення раку знайде підтримку серед керівництва громад області, то вдасться зробити суттєвий, ймовірно – найбільший з часів незалежності України, крок для зменшення смертності серед волинян від раку.