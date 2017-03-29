Біля Луцька зупиняють багатоквартирне будівництво через незаконні документи

Мешканка села Струмівкачерез суд домоглася скасування містобудівних умов, на основі яких на ділянці поблизу її будинку зводили багатоквартирний житловий будинок, та відповідного рішення Підгайцівської сільради.Мирослава Денисюк живе на вулиці Скандинавській – майже навпроти ділянки, де розгорталося будівництво. Влітку цього року жінка помітила, що на території відбуваються підготовчі роботи - ділянку розчищали та встановлювали тимчасові споруди для робітників.Земля, на якій зводять будинок, прилягає до території, де працює майстерня ремонту автомобілів на 3 пости.Окрім того, вона знаходиться поблизу автозаправної станції. Тому жінка вирішила дізнатися, на яких підставах відбувається будівництво і звернулася із запитами до низки державних органів та сільради.Для ділянки, де почалося будівництво, у квітні 2016 року затвердили детальний план території під комерційне використання і будівництво та обслуговування будинку. Вже у червні сільрада надала дозвіл на виготовлення детального плану території, а 1 липня 2016 затвердила сам план.Тоді у серпні 2016 року Підгайцівська сільська рада затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, де нині почалося багатоквартирне будівництво. Цим же рішенням змінили призначення земельної ділянки площею 0,2833 га, перевівши її із земель сільськогосподарського призначення в землі громадської забудови. Між тим громадських слухань щодо детального плану території під будівництво не провели.10 жовтня 2016 року сектор містобудування та архітектури Луцької РДА видає містобудівні умови та обмеження, у яких вказано, що будівництво вестиметься згідно детального плану території села. Також тут вказані характеристики будови - площа 645 кв. м, загальна площа квартир 1940 кв.м. Граничнодопустима висота будівель – 15, 5 м. Зокрема, в містобудівних умовах вказують на відсутність планувальних обмежень.До слова, у земельної ділянки, затвердженої під забудову, змінився власник - ним став, який за інформацією ЗМІ у 2016 році був гендиректором компанії «Маневичіагробуд». Відповідно на паспорті будівництва, який встановили згодом, генпідрядником будівництва стала саме ця компанія, яка планувала завершити будинок у 3 кварталі 2018 року.Відтак Денисюк подала до суду. Жінка зауважує – містобудівні умови видали на основі документів сільради, проте без дотримання належної процедури – наприклад, не провівши громадські слухання. Окрім того, при затвердженні плану не врахували наявність санітарної зони.Йдеться про те, що згідно із Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.06.1996 року №173 для підприємств по обслуговуванню автомобілів (автомийки) встановлюється V санітарний клас та санітарно-захисна зона в 50 метрів.«Питання в тому, що спорудять багатоквартирний житловий будинок, в який поселяться люди. Санітарно-захисна зона, передбачена законодавством – це не чиясь вигадка, вона передбачена, аби захистити певних осіб. Там будуть проживати молоді родини. Яким чином їх постійне перебування в санітарно-захисній зоні відіб’ється на їхньому здоров'ї? До ділянки від заправки до будинку - 30-40 метрів», - зауважує Денисюк.«Активні дії на будівництві почалися наприкінці вересня, коли ми вже відповідним чином озвучили, що якщо будівництво не припинять, ми змушені звертатися до суду... Адже коли сільрада затверджувала документи, а архітектура видавала містобудівні умови, не звернули увагу на санітарну зону, не провели слухань. Вони мали відмовити у погодженні проекту на багатоквартирне житло. Однак сектор містобудування та сільрада погодили документи, не звертаючи на це увагу», - додає жінка.Натомість у сільраді пояснили, що подання на проведення громадських слухань має надійти від забудовника. Зазвичай перед їх проведенням розміщують оголошення у газеті. Відтак, сільрада не є власником ділянки, ні забудовником, тому й не має організовувати слухань.Стосовно документів, то їх сільрада лише затверджує – натомість розробляють їх вузькоспеціалізовані фахівці з Луцької районної держадміністрації, папери також проходять перевірку та затвердження низки інстанцій. Мовляв, це лежить в межах компетентності спеціалістів – Держземагентства, головного архітектора району тощо.Поспілкуватися з приводу містобудівних умов та обмежень із головним архітектором районунам не вдалося - він пішов у відпустку, а на час його відсутності подібних питань у секторі архітектури не коментують.Тим часом, після низки розглядів Волинський окружний адмінсуд постановив повністю задовольнити позов Денисюк. Рішення Підгайцівської сільради, якими затвердили детальний план території, проект землеустрою щодо відведення землі зі зміною призначення, а також містобудівні умови, видані сектором містобудування та архітектури Луцької РДА, визнали протиправними та скасували.Ми намагалися з’ясувати у Квятковського, яким чином надалі вирішуватимуть ситуацію із будівництвом – чи припиниться воно повністю, чи будуть розглядати питання апеляції тощо. Однак попри обіцянку зустрітися, після декількох телефонних дзвінків він перестав підіймати слухавку. Не вдалося його застати й у відділі продажу компанії «Маневичіагробуд» - у робочий час офіс виявися закритим.