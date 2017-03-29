вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Маневичі: як в костелі готуються до Різдва. ФОТО

Маневичі: як в костелі готуються до Різдва. ФОТО
У Маневичах в Римо-католицькому Преображенському костелі тривають підготування до Різдва.

Настоятель католицької парафії ксьонз Андрій Квічала показав для Район.Маневичі як він оздобив костел до свята. Хоч дім Божий ще знаходиться в процесі ремонту, але різдвяна атмосфера уже витає у повітрі.

Зайшовши всередину, ми побачили кілька прикрашених ялинок, вертеп, вівтар та родзинку цьогорічного Різдва у маневицькому костелі – святкову арку.

«Традиційно вертеп – це Божа родина, також можна доставляти ангелів, пастушків, Царів, ну і, звісно, віслюка та вола. У мене є багато різних ідей, тому кожен рік намагаюся додавати щось нове, тобто трішки міняти дизайн. А як воно виходить, то вже потрібно людям вирішувати. До цього всього підключається і молодь, тому за день-два до Різдва ми намагаємося все закінчити», – ділиться Андрій Квічала.

Чудовою традицією у католиків розпочинається Святвечір – знайомі та рідні відламують один в одного шматочок оплатка (пісний хліб) та бажають при цьому щастя, здоров’я. Після цієї вечері всі збираються на Пастерику (різдвяна Служба Божа), яка закінчується колядками, а також священник виходить до людей з оплатками та всі вітають один одного.

«Це ніч великої радості, коли відчувається людське тепло та добро. Це свято ще раз нагадує нам, що ми не самі. А дитина, яка народиться в цей вечір – надія на краще майбутнє», – розповідає отець Андрій.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Маневичі, костел, Андрій Квічала
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
«Немає стратегії»: у Луцьку б’ють на сполох через «небезпечний» бюджет
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку в чоловіка, який ставив «запаску», вкрали сумку з грошима
Сьогодні, 08:27
У Луцьку покрали картини з під'їзду
Сьогодні, 08:06
Маневичі: як в костелі готуються до Різдва. ФОТО
Сьогодні, 07:05
Вирізали грати, вибили вікно: у Нововолинську пограбували офіс
Сьогодні, 06:20
У поліції заявили, що російські диверсанти готують провокації
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
На Волині перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО На Волині перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО
10 грудень, 08:59
Аварія у Маневичах: Audi на смерть збило пішохода Аварія у Маневичах: Audi на смерть збило пішохода
06 грудень, 12:05
Поліція відкрила «кримінал» через смерть волинянина на підприємстві Поліція відкрила «кримінал» через смерть волинянина на підприємстві
07 листопад, 10:24
Військові поїхали, а туалети залишились: наслідки навчань у волинському лісі Військові поїхали, а туалети залишились: наслідки навчань у волинському лісі
18 жовтень, 15:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як виміряли польсько-більшовицький кордон на Поліссі в 1925 році. ФОТО
23 грудень, 08:55
 2
Резиденція Санта-Клауса біля Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 1
Луцьк на фото 1914-1918 років
Сьогодні, 09:09
 1
Подарунки, казка та світлове шоу: у Луцьку меценат влаштував свято для малечі. ФОТО
23 грудень, 16:26
 1
Порахували, в скільки обійдеться новорічний стіл у Луцьку
Сьогодні, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8