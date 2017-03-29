Маневичі: як в костелі готуються до Різдва. ФОТО





Настоятель католицької парафії ксьонз Андрій Квічала показав для



Зайшовши всередину, ми побачили кілька прикрашених ялинок, вертеп, вівтар та родзинку цьогорічного Різдва у маневицькому костелі – святкову арку.



«Традиційно вертеп – це Божа родина, також можна доставляти ангелів, пастушків, Царів, ну і, звісно, віслюка та вола. У мене є багато різних ідей, тому кожен рік намагаюся додавати щось нове, тобто трішки міняти дизайн. А як воно виходить, то вже потрібно людям вирішувати. До цього всього підключається і молодь, тому за день-два до Різдва ми намагаємося все закінчити», – ділиться Андрій Квічала.



Чудовою традицією у католиків розпочинається Святвечір – знайомі та рідні відламують один в одного шматочок оплатка (пісний хліб) та бажають при цьому щастя, здоров’я. Після цієї вечері всі збираються на Пастерику (різдвяна Служба Божа), яка закінчується колядками, а також священник виходить до людей з оплатками та всі вітають один одного.



«Це ніч великої радості, коли відчувається людське тепло та добро. Це свято ще раз нагадує нам, що ми не самі. А дитина, яка народиться в цей вечір – надія на краще майбутнє», – розповідає отець Андрій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневичах в Римо-католицькому Преображенському костелі тривають підготування до Різдва.Настоятель католицької парафії ксьонзпоказав для Район.Маневичі як він оздобив костел до свята. Хоч дім Божий ще знаходиться в процесі ремонту, але різдвяна атмосфера уже витає у повітрі.Зайшовши всередину, ми побачили кілька прикрашених ялинок, вертеп, вівтар та родзинку цьогорічного Різдва у маневицькому костелі – святкову арку.«Традиційно вертеп – це Божа родина, також можна доставляти ангелів, пастушків, Царів, ну і, звісно, віслюка та вола. У мене є багато різних ідей, тому кожен рік намагаюся додавати щось нове, тобто трішки міняти дизайн. А як воно виходить, то вже потрібно людям вирішувати. До цього всього підключається і молодь, тому за день-два до Різдва ми намагаємося все закінчити», – ділиться Андрій Квічала.Чудовою традицією у католиків розпочинається Святвечір – знайомі та рідні відламують один в одного шматочок оплатка (пісний хліб) та бажають при цьому щастя, здоров’я. Після цієї вечері всі збираються на Пастерику (різдвяна Служба Божа), яка закінчується колядками, а також священник виходить до людей з оплатками та всі вітають один одного.«Це ніч великої радості, коли відчувається людське тепло та добро. Це свято ще раз нагадує нам, що ми не самі. А дитина, яка народиться в цей вечір – надія на краще майбутнє», – розповідає отець Андрій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію