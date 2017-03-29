У Луцьку в чоловіка, який ставив «запаску», вкрали сумку з грошима





Це сталося в ніч на 24 грудня на вулиці Станіславського, - йдеться в повідомленні на сторінці формування "Національні дружини Волинь".



"Класична" схема - власник забрав виручку в магазині, до автомобіля - колесо порізане. Поки встановлював запаску - сумку з виручкою витягнули. Тривають слідчі дії", - вказано в повідомленні.





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