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У Луцьку в чоловіка, який ставив «запаску», вкрали сумку з грошима

У Луцьку в чоловіка, який ставив «запаску», вкрали сумку з грошима
У Луцьку чоловік, який забрав виручку з магазину, став жертвою крадіїв.

Це сталося в ніч на 24 грудня на вулиці Станіславського, - йдеться в повідомленні на сторінці формування "Національні дружини Волинь".

"Класична" схема - власник забрав виручку в магазині, до автомобіля - колесо порізане. Поки встановлював запаску - сумку з виручкою витягнули. Тривають слідчі дії", - вказано в повідомленні.


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