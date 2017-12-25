У селі на Волині знайшли труп чоловіка





До Володимир-Волинського відділу поліції 24 грудня зателефонувала жінка та повідомила про те, що проходячи повз меліоративного каналу, що у селі Красностав, побачила там нерухоме тіло чоловіка, - пише



На місці події правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу померлого. Ним виявився 49-річний житель цього ж села.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в меліоративному каналі знайшли труп чоловіка.До Володимир-Волинського відділу поліції 24 грудня зателефонувала жінка та повідомила про те, що проходячи повз меліоративного каналу, що у селі Красностав, побачила там нерухоме тіло чоловіка, - пише Володимир медіа На місці події правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу померлого. Ним виявився 49-річний житель цього ж села.

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