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У селі на Волині знайшли труп чоловіка

У селі на Волині знайшли труп чоловіка
На Волині в меліоративному каналі знайшли труп чоловіка.

До Володимир-Волинського відділу поліції 24 грудня зателефонувала жінка та повідомила про те, що проходячи повз меліоративного каналу, що у селі Красностав, побачила там нерухоме тіло чоловіка, - пише Володимир медіа.

На місці події правоохоронцям вдалося ідентифікувати особу померлого. Ним виявився 49-річний житель цього ж села.

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Теги: труп, чоловік, смерть
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