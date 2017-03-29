У Луцьку авто збило жінку
25 грудень, 22:53
У Луцьку жінка потрапила "під колеса" автомобіля.
Це трапилося 25 грудня ввечері.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, жінка перебігала дорогу на проспекті Президента Грушевського в невстановленому місці.
На місце події прибули медики та поліція.
Про стан постраждалої наразі інформація відсутня.
Лучанин Богдан Лащ виклав фотографії з місця події.
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Це трапилося 25 грудня ввечері.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, жінка перебігала дорогу на проспекті Президента Грушевського в невстановленому місці.
На місце події прибули медики та поліція.
Про стан постраждалої наразі інформація відсутня.
Лучанин Богдан Лащ виклав фотографії з місця події.
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Коментарі 5
Ото не треба перебігати дорогу в невстановленому місці! Тупе створіння. Надіюсь, хоть щось відкладеться в тій дурній голові після данної ситуації.
Тато машину купив, а мозги не купив... Аварія сталася за 30 метрів від переходу і те мале чмо на переході їхало не менше 120км!!! Ніхто не говорить що жінка не винна, але якби хтось йшов на переході було би те ж саме... Засмучує тільки те що "папаня" раніше швидкої приїхав, а в принципі нічого нового.
підтримую Артема, мало того що там до переходу не більше 40 метрів так ще й нічого не видно в таку погоду вночі.
Ми з чоловіком бачили цю аварію здалеку з самого спочатку. Водій реально їхав не повільно, але і зі стоєї сторони до останього намагався уникнути зіткнення. А пішоходи як ганяли через дорогу, як таргани, так і продовжують. Нічого не вчить!!!
Колись була роздільна смуга,клумба, можна було безпечно перечекати на ній, а зробили широкий проспект попробуй його перейди, особливо старшим людям. Для чого такий широкий проспект, який веде в тупік, на вокзал заїхати? Постійно пішоходи бігають як кури туди сюди поза пішохідними переходами, або штрафуйте, або робіть захист від дурнів, острівці безпеки по середині, перегороджуйте, щось треба змінювати, бо вже якась анархія.
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