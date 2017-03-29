У Луцьку авто збило жінку





Це трапилося 25 грудня ввечері.



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, жінка перебігала дорогу на проспекті Президента Грушевського в невстановленому місці.



На місце події прибули медики та поліція.



Про стан постраждалої наразі інформація відсутня.



Лучанин Богдан Лащ виклав фотографії з місця події.









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