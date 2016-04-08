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Волинську упівку нагородили орденом

Волинську упівку нагородили орденом
Станичну Луцької станиці Братства ветеранів ОУН-УПА Марію Ткачук нагородили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Вручили нагороду під час оперативної наради 26 грудня.

Марію Ткачук нагородили згідно із указом Президента України. Державну нагороду присвоїли з нагоди 26-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акту проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року.

Відтак, голова Волинської обласної держадміністрації Володимир Гунчик нагородив жінку орденом. «Спасибі президентові, волинській владі за цю нагороду та моїй долі, яка дозволила мені дожити до Вільної України, коли борців за її волю вважають захисниками України. Служу народу України», – зазначила героїчна жінка. Вона закликала усіх любити Україну незалежно від обставин.

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Теги: нагорода, відзнака
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