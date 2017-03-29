Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО

Артема Віндюка та Володимира Гізуна небайдужі люди зустріли при в'їзді до Луцька.



Бійці в супроводі волонтера, помічниці народного депутата Степана Івахіва Наталії Попової, родини та активістів прибули 29 грудня близько 20:30.



Спочатку радісну делегацію зустрічали біля Цуманського посту поліції. Біля знаку "Луцьк", при в'їзді з боку села Струмівка, волиняни із нетерпінням чекали земляків, яких нещодавно визволили з полону бойовиків. Люди вглядалися у темряву дороги, очікуючи повернення воїнів.



Біля знаку Луцьк перевантажують авто на Стару Вижівку. Додому хлопці поїдуть із гостинцями волонтерів.



Також кортеж супроводила машина патрульної поліції.



Колона з кількох десятків авто вирушила





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