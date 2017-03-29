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Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО

Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Звільнених з полону волинян Артема Віндюка та Володимира Гізуна небайдужі люди зустріли при в'їзді до Луцька.

Бійці в супроводі волонтера, помічниці народного депутата Степана Івахіва Наталії Попової, родини та активістів прибули 29 грудня близько 20:30.

Спочатку радісну делегацію зустрічали біля Цуманського посту поліції. Біля знаку "Луцьк", при в'їзді з боку села Струмівка, волиняни із нетерпінням чекали земляків, яких нещодавно визволили з полону бойовиків. Люди вглядалися у темряву дороги, очікуючи повернення воїнів.

Біля знаку Луцьк перевантажують авто на Стару Вижівку. Додому хлопці поїдуть із гостинцями волонтерів.

Також кортеж супроводила машина патрульної поліції.

Колона з кількох десятків авто вирушила до центру Луцька.

Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО
Нарешті вдома! У Луцьку зустріли звільнених з полону. ФОТО

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Теги: вибір редактора, Артем Віндюк, Володимир Гізун
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