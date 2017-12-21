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Волинські патрульні допомогли жінкам, в яких сталася халепа на дорозі

Волинські патрульні допомогли жінкам, в яких сталася халепа на дорозі
Працівники патрульної поліції допомогли жінкам, які потрапили у скруту на автодорозі сполученням Маневичі-Луцьк.

Про це у Facebook написала речниця управління патрульної поліції Волинської області Ольга Бузулук.

За її словами, сьогодні, 4 січня, по дорозі з селища Маневичі до Луцька, біля Колок, службовий автомобіль зупинили схвильовані жінки.

«Лопнуло колесо, домкрата не мали, допоможіть. Наш інспектор в лічені хвилини поміняв колесо, побажав щасливої дороги і всього найкращого). Все так, як і має бути. Хоч були стомлені і поспішали назад. Хоч були трохи сердиті на водійку, яка не мала належних інструментів, що так потрібні в дорозі…» - йдеться в дописі.

«Патрульна поліція завжди робить кроки назустріч людям – і так буде постійно», - додала Бузулук.

Волинські патрульні допомогли жінкам, в яких сталася халепа на дорозі

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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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