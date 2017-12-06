Волинського депутата судили за корупцію
05 січень, 20:52
Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Жорнищенської сільської ради.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Працівники Управління захисту економіки у Волинській області склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Його визнано винним у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у вигляді штрафу обсягом 850 гривень.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
Працівники Управління захисту економіки у Волинській області склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Його визнано винним у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у вигляді штрафу обсягом 850 гривень.
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