Волинського депутата судили за корупцію





Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.



Працівники Управління захисту економіки у Волинській області склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).



Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.



Його визнано винним у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у вигляді штрафу обсягом 850 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Жорнищенської сільської ради.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Працівники Управління захисту економіки у Волинській області склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.Його визнано винним у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у вигляді штрафу обсягом 850 гривень.

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