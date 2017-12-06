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Волинського депутата судили за корупцію

Волинського депутата судили за корупцію
Ківерцівський райсуд до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, притягнув депутата Жорнищенської сільської ради.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Працівники Управління захисту економіки у Волинській області склали протокол про порушення ним вимог фінансового контролю (адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Обранець громади, всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Його визнано винним у вчиненому правопорушенні та призначено покарання у вигляді штрафу обсягом 850 гривень.


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Теги: корупція, депутат
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