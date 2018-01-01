Як діти відпочивали у резиденції Санта-Клауса під Луцьком. ФОТО

5 січня у резиденції Санта-Клауса, що діє на базі Лісівничого молодіжного центру (Воротнівське лісництво ДП «Ківерцівське ЛГ»), побували учні шкільних лісництв – Колківського та Рудниківського (Маневицький р-н).Такий новорічно-різдвяний подарунок ДП «Колківське ЛГ» зробило своїм підопічним, які цього року найактивніше долучалися до лісівничих конкурсів, зокрема малюнка і твору «Людина і ліс», «Охорона праці очима дітей», конкурсу проектів дендропарків та скверів, на кращу новорічну еко-іграшку та інші, - повідомили у прес-службі ВОУЛМГ.«Ми завжди мешкали у Лапландії, яку Санта досі ніколи не покидав. Але цього року, коли лісівники - зробили тут таку неймовірну красу і слава про це облетіла весь світ та докотилася аж до самої Лапландії, Санта вирушив у подорож сюди – у «Волинську Швейцарію».Він довго добирався на своїх чарівних оленях. А коли прилетів і побачив, як тут гарно, то одразу прибив над дверима оту табличку з написом «Будинок Санти» і вирішив залишитися цієї зими з вами аж Водохреща», – розповідали лісові ельфи, які зустріли діток біля центральної воротнівської ялинки.Своєрідною перепусткою у теплий та чарівний світ Санти були запальні танці, новорічні пісні та завдання квесту, з якими діти впоралися на відмінно.Майстер-клас із розпису імбирного печива запам’ятається юним гостям резиденції запашними палітрами фарб та смачними емоціями, - кажуть в прес-службі.А от про сокровенне – свої бажання – діти розповідали Санті пошепки або ж писали у листах. Тим більше, що цей чарівник пообіцяв після новорічно-рідзвяних свят здійснити кілька мрій – виконати бажання авторів тих листів, які йому запам’ятаються найбільше.