Волинян запрошують на колядки та частування у садибу Лесі Українки
Сьогодні, 06:11
10 січня о 12:00 у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки розпочнеться традиційне свято «Різдво в Косачів».
Про це інформує прес-служба музею.
Ще за часів проживання родини в Колодяжному народження Ісуса Христа відзначали щороку, і так, щоб для всіх, в тому числі і селян, це свято запам'яталося надовго.
У листі до дядини Людмили Драгоманової 22 січня 1893 року Леся Українка писала «На свята якось чудно час зіходив – не то щоб було мені весело, а шпорталась і метушилась чимало, то ялинку дітям убирала, то живі картини вряджала, і так воно здавалось, що роботи багато було. У нас, правда, було вдома невесело без Миші і мами, та зате ми собі тепер удруге свята завернули. Проте все-таки воно не зовсім-то свята завернули, бо дітям учитися треба, але то не заважає повторно картини представляти».
Чимало робила для створення чарівної різдвяної атмосфери й Олена Пчілка, пишучи твори для постановки на сцені. Один із них − п'єса «Марусина ялинка», у якій звучить співчуття до діток з бідних родин, позбавлених радості пишного святкування Різдва Христового.
Отож, волинян запрошують на колядки, святкове частування, постановку «Марусиної ялинки».
Сама ж лісова красуня буде прикрашена, як і в давнину, саморобними іграшками, горішками, бубликами, глиняними свищиками (автор А. Філозоф).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує прес-служба музею.
Ще за часів проживання родини в Колодяжному народження Ісуса Христа відзначали щороку, і так, щоб для всіх, в тому числі і селян, це свято запам'яталося надовго.
У листі до дядини Людмили Драгоманової 22 січня 1893 року Леся Українка писала «На свята якось чудно час зіходив – не то щоб було мені весело, а шпорталась і метушилась чимало, то ялинку дітям убирала, то живі картини вряджала, і так воно здавалось, що роботи багато було. У нас, правда, було вдома невесело без Миші і мами, та зате ми собі тепер удруге свята завернули. Проте все-таки воно не зовсім-то свята завернули, бо дітям учитися треба, але то не заважає повторно картини представляти».
Чимало робила для створення чарівної різдвяної атмосфери й Олена Пчілка, пишучи твори для постановки на сцені. Один із них − п'єса «Марусина ялинка», у якій звучить співчуття до діток з бідних родин, позбавлених радості пишного святкування Різдва Христового.
Отож, волинян запрошують на колядки, святкове частування, постановку «Марусиної ялинки».
Сама ж лісова красуня буде прикрашена, як і в давнину, саморобними іграшками, горішками, бубликами, глиняними свищиками (автор А. Філозоф).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Нестерук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волинянка робить з вати оригінальні іграшки на ялинку
Сьогодні, 08:05
Як Гітлер, Тетчер та Бандера святкували Різдво. ФОТО
Сьогодні, 07:15
Волинян запрошують на колядки та частування у садибу Лесі Українки
Сьогодні, 06:11
Доколядувались: 13-річні хлопці отруїлись алкоголем
Сьогодні, 04:03
У Луцьку відтворять давні традиції святкування Різдва
Сьогодні, 02:57