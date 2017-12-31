Волинян запрошують на колядки та частування у садибу Лесі Українки

10 січня о 12:00 у Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки розпочнеться традиційне свято «Різдво в Косачів».Про це інформує прес-служба музею.Ще за часів проживання родини в Колодяжному народження Ісуса Христа відзначали щороку, і так, щоб для всіх, в тому числі і селян, це свято запам'яталося надовго.У листі до дядини Людмили Драгоманової 22 січня 1893 року Леся Українка писала «На свята якось чудно час зіходив – не то щоб було мені весело, а шпорталась і метушилась чимало, то ялинку дітям убирала, то живі картини вряджала, і так воно здавалось, що роботи багато було. У нас, правда, було вдома невесело без Миші і мами, та зате ми собі тепер удруге свята завернули. Проте все-таки воно не зовсім-то свята завернули, бо дітям учитися треба, але то не заважає повторно картини представляти».Чимало робила для створення чарівної різдвяної атмосфери й Олена Пчілка, пишучи твори для постановки на сцені. Один із них − п'єса «Марусина ялинка», у якій звучить співчуття до діток з бідних родин, позбавлених радості пишного святкування Різдва Христового.Отож, волинян запрошують на колядки, святкове частування, постановку «Марусиної ялинки».Сама ж лісова красуня буде прикрашена, як і в давнину, саморобними іграшками, горішками, бубликами, глиняними свищиками (автор А. Філозоф).