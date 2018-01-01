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Вечірня аварія в Луцьку: Dacia «наздогнала» Nissan. ФОТО

Вечірня аварія в Луцьку: Dacia «наздогнала» Nissan. ФОТО
На проспекті Соборності в Луцьку авто Dacia "наздогнало" Nissan.

Аварія трапилася сьогодні, 8 січня, близько 18:30.

Так, авто не розминулися поблизу пішохідного переходу неподалік гіпермаркету "Там Там". Легковик Dacia, ймовірно, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з Nissan.

Авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці працювала патрульна поліція.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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А чому не пишуть,що авто були на українських номерах?Якби на бляхах,то вже обов'язково вказали б...
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тому що бляхарі частіше за все створюють смертельні дтп а тут просто завтикав
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