Вечірня аварія в Луцьку: Dacia «наздогнала» Nissan. ФОТО
08 січень, 19:09
На проспекті Соборності в Луцьку авто Dacia "наздогнало" Nissan.
Аварія трапилася сьогодні, 8 січня, близько 18:30.
Так, авто не розминулися поблизу пішохідного переходу неподалік гіпермаркету "Там Там". Легковик Dacia, ймовірно, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з Nissan.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці працювала патрульна поліція.
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Аварія трапилася сьогодні, 8 січня, близько 18:30.
Так, авто не розминулися поблизу пішохідного переходу неподалік гіпермаркету "Там Там". Легковик Dacia, ймовірно, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з Nissan.
Авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці працювала патрульна поліція.
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Коментарі 2
А чому не пишуть,що авто були на українських номерах?Якби на бляхах,то вже обов'язково вказали б...
тому що бляхарі частіше за все створюють смертельні дтп а тут просто завтикав
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