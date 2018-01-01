Вечірня аварія в Луцьку: Dacia «наздогнала» Nissan. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 8 січня, близько 18:30.



Так, авто не розминулися поблизу пішохідного переходу неподалік гіпермаркету "Там Там". Легковик Dacia, ймовірно, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з Nissan.



Авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці працювала патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Соборності в Луцьку авто Dacia "наздогнало" Nissan.Аварія трапилася сьогодні, 8 січня, близько 18:30.Так, авто не розминулися поблизу пішохідного переходу неподалік гіпермаркету "Там Там". Легковик Dacia, ймовірно, не дотримавшись безпечної дистанції, зіткнувся з Nissan.Авто отримали незначні механічні ушкодження. На місці працювала патрульна поліція.

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