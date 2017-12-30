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У Луцьку - пожежа в Старому місті. ФОТО

У Луцьку - пожежа в Старому місті. ФОТО
У Луцьку сталася пожежа в історичній частині міста.

Це трапилося 10 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Загорання сталося в будинку №11 на вулиці Братковського. За словами місцевих мешканців, попередньо причина виникнення вогню - неправильна експлуатація пічного опалення.

Вогонь оперативно ліквідували. Також на місце події викликали швидку.

Подробиці - згодом.


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Теги: пожежа, Луцьк
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