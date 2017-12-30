У Луцьку - пожежа в Старому місті. ФОТО





Це трапилося 10 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Загорання сталося в будинку №11 на вулиці Братковського. За словами місцевих мешканців, попередньо причина виникнення вогню - неправильна експлуатація пічного опалення.



Вогонь оперативно ліквідували. Також на місце події викликали швидку.



Подробиці - згодом.





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