У Луцьку - пожежа в Старому місті. ФОТО
10 січень, 21:03
У Луцьку сталася пожежа в історичній частині міста.
Це трапилося 10 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Загорання сталося в будинку №11 на вулиці Братковського. За словами місцевих мешканців, попередньо причина виникнення вогню - неправильна експлуатація пічного опалення.
Вогонь оперативно ліквідували. Також на місце події викликали швидку.
Подробиці - згодом.
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Це трапилося 10 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Загорання сталося в будинку №11 на вулиці Братковського. За словами місцевих мешканців, попередньо причина виникнення вогню - неправильна експлуатація пічного опалення.
Вогонь оперативно ліквідували. Також на місце події викликали швидку.
Подробиці - згодом.
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