У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика. Підозрюють вбивство
14 січень, 19:29
У селі Радомишль Луцького району діти під час катання на ковзанах знайшли тіло чоловіка.
Про це повідомили 14 січня Інформаційному агентству ВолиньPost родичі померлого.
Вони кажуть, що 27-річний чоловік зник 6 січня. Пішов ввечері з дому і не повернувся.
Родичі нарікають на роботу поліції. Зокрема, заявили, ніби правоохоронці повільно реагували на їхні повідомлення. Так, пошуки зниклого нібито розпочали лише 11 січня.
"Та й лише опитали сусідів і все. Люди шукали своїми силами", - каже одна з родичок померлого.
Зрештою, 14 січня діти, які каталися на одному з місцевих ставків, виявили тіло волинянина.
Нині його забрали до моргу, а родина чоловіка підозрює, що його вбили. Мовляв, він вмів добре плавати і вмів пити в міру.
Триває слідство.
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Про це повідомили 14 січня Інформаційному агентству ВолиньPost родичі померлого.
Вони кажуть, що 27-річний чоловік зник 6 січня. Пішов ввечері з дому і не повернувся.
Родичі нарікають на роботу поліції. Зокрема, заявили, ніби правоохоронці повільно реагували на їхні повідомлення. Так, пошуки зниклого нібито розпочали лише 11 січня.
"Та й лише опитали сусідів і все. Люди шукали своїми силами", - каже одна з родичок померлого.
Зрештою, 14 січня діти, які каталися на одному з місцевих ставків, виявили тіло волинянина.
Нині його забрали до моргу, а родина чоловіка підозрює, що його вбили. Мовляв, він вмів добре плавати і вмів пити в міру.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ні дня без трупа. Поліцаї так тримати, щоб на ранок ще 2 було і одна точка з сурогатом.
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