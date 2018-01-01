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У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика. Підозрюють вбивство

У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика. Підозрюють вбивство
У селі Радомишль Луцького району діти під час катання на ковзанах знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомили 14 січня Інформаційному агентству ВолиньPost родичі померлого.

Вони кажуть, що 27-річний чоловік зник 6 січня. Пішов ввечері з дому і не повернувся.

Родичі нарікають на роботу поліції. Зокрема, заявили, ніби правоохоронці повільно реагували на їхні повідомлення. Так, пошуки зниклого нібито розпочали лише 11 січня.

"Та й лише опитали сусідів і все. Люди шукали своїми силами", - каже одна з родичок померлого.

Зрештою, 14 січня діти, які каталися на одному з місцевих ставків, виявили тіло волинянина.

Нині його забрали до моргу, а родина чоловіка підозрює, що його вбили. Мовляв, він вмів добре плавати і вмів пити в міру.

Триває слідство.

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Теги: каток, смерть
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Коментарі 1
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Ні дня без трупа. Поліцаї так тримати, щоб на ранок ще 2 було і одна точка з сурогатом.
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