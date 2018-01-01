У Луцькому районі діти знайшли на ковзанці утопленика. Підозрюють вбивство

У селі Радомишль Луцького району діти під час катання на ковзанах знайшли тіло чоловіка.Про це повідомили 14 січня Інформаційному агентству ВолиньPost родичі померлого.Вони кажуть, що 27-річний чоловік зник 6 січня. Пішов ввечері з дому і не повернувся.Родичі нарікають на роботу поліції. Зокрема, заявили, ніби правоохоронці повільно реагували на їхні повідомлення. Так, пошуки зниклого нібито розпочали лише 11 січня."Та й лише опитали сусідів і все. Люди шукали своїми силами", - каже одна з родичок померлого.Зрештою, 14 січня діти, які каталися на одному з місцевих ставків, виявили тіло волинянина.Нині його забрали до моргу, а родина чоловіка підозрює, що його вбили. Мовляв, він вмів добре плавати і вмів пити в міру.Триває слідство.