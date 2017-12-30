Гунчика зобов'язали не виїжджати за межі Волині
17 січень, 20:10
Голови ОДА, РДА і місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей.
Про це 17 січня наголосив під час засідання штабу ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, - повідомили в прес-службі урядовця
Віце-прем’єр підкреслив, що до функціональних обов’язків ДСНС не входить чищення снігу і оперативне втручання в роботу Укравтодору і місцевого самоврядування, які мають займатися своєчасним реагуванням на надзвичайні ситуації і моніторити стан систем життєзабезпечення. Єдина позиція, яка стосується роботи оперативного штабу ДСНС – координація і організація взаємодії між регіональними штабами.
Геннадій Зубко повідомив, що вже сьогодні з третьої години дня очікується погіршення погодних умов в Полтавській, Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також на півдні – Житомирській, Вінницькій, Миколаївській і Одеській областях.
«Досить складною є ситуація в південних областях, де 17-19 січня очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів. Тому, крім розчищення транспортних магістралей, в першу чергу мають бути задіяні всі енергетичні служби областей для вчасного відновлення електромереж. Також відсьогодні - перевести роботу керівництва департаментів ЖКГ ОДА в режим цілодобового чергування!» - зазначив Геннадій Зубко.
За результатами засідання оперативного штабу, Віце-прем’єр дав доручення:
ОДА спільно з територіальними органами ДСНС:
1. розгорнути штаби для оперативного реагування;
2. перевірити готовість автономних джерел енергоживлення на соціально-значимих об’єктах ЖКГ, медичних закладах, школах, дитячих садках та потенційно небезпечних об’єктах;
3. розгорнути пункти обігріву.
4. у місцевих ЗМІ проінформувати про розміщення та роботу пунктів обігріву.
5. забезпечити стовідсоткову готовність інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки, автомобілів підвищеної прохідності, пересувних електростанцій, мобільних пунктів обігріву;
6. у разі виникнення аварій забезпечити реагування на початковому етапі для недопущення їх переростання до рівня надзвичайних ситуацій з масштабними наслідками;
Укравтодору у взаємодії з Нацполіцією, Укртрансбезпеки, обласними і Київською міською державними адміністраціями:
1. своєчасно вводити обмеження руху автомобільного транспорту для попередження виникнення заторів;
2. оперативно інформувати водіїв і перевізників про введення обмежень та розміщення тимчасових стоянок для транзитного транспорту;
3. здійснити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу,
4. забезпечити чергування патрулів для регулювання дорожнього руху на час сильних снігопадів та ожеледі;
5. забезпечити управління потоками великовантажного транспорту та їх організованого пропуску;
6. посилити контроль за рухом великовантажного транспорту на гумі, яка непридатна для використання у зимовий період.
Міненерговугілля забезпечити стале функціонування систем електропостачання.
Нагадаємо, 12 січня під головуванням Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу ДСНС, на якому Віце-прем’єр доручив до 19 січня розробити План взаємодії з протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в зимовий період, а також покроковий алгоритм дій усіх служб та місцевих органів влади. Також головам ОДА було доручено затвердити аналогічні регіональні плани та забезпечити їх реалізацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 17 січня наголосив під час засідання штабу ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, - повідомили в прес-службі урядовця
Віце-прем’єр підкреслив, що до функціональних обов’язків ДСНС не входить чищення снігу і оперативне втручання в роботу Укравтодору і місцевого самоврядування, які мають займатися своєчасним реагуванням на надзвичайні ситуації і моніторити стан систем життєзабезпечення. Єдина позиція, яка стосується роботи оперативного штабу ДСНС – координація і організація взаємодії між регіональними штабами.
Геннадій Зубко повідомив, що вже сьогодні з третьої години дня очікується погіршення погодних умов в Полтавській, Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також на півдні – Житомирській, Вінницькій, Миколаївській і Одеській областях.
«Досить складною є ситуація в південних областях, де 17-19 січня очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів. Тому, крім розчищення транспортних магістралей, в першу чергу мають бути задіяні всі енергетичні служби областей для вчасного відновлення електромереж. Також відсьогодні - перевести роботу керівництва департаментів ЖКГ ОДА в режим цілодобового чергування!» - зазначив Геннадій Зубко.
За результатами засідання оперативного штабу, Віце-прем’єр дав доручення:
ОДА спільно з територіальними органами ДСНС:
1. розгорнути штаби для оперативного реагування;
2. перевірити готовість автономних джерел енергоживлення на соціально-значимих об’єктах ЖКГ, медичних закладах, школах, дитячих садках та потенційно небезпечних об’єктах;
3. розгорнути пункти обігріву.
4. у місцевих ЗМІ проінформувати про розміщення та роботу пунктів обігріву.
5. забезпечити стовідсоткову готовність інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки, автомобілів підвищеної прохідності, пересувних електростанцій, мобільних пунктів обігріву;
6. у разі виникнення аварій забезпечити реагування на початковому етапі для недопущення їх переростання до рівня надзвичайних ситуацій з масштабними наслідками;
Укравтодору у взаємодії з Нацполіцією, Укртрансбезпеки, обласними і Київською міською державними адміністраціями:
1. своєчасно вводити обмеження руху автомобільного транспорту для попередження виникнення заторів;
2. оперативно інформувати водіїв і перевізників про введення обмежень та розміщення тимчасових стоянок для транзитного транспорту;
3. здійснити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу,
4. забезпечити чергування патрулів для регулювання дорожнього руху на час сильних снігопадів та ожеледі;
5. забезпечити управління потоками великовантажного транспорту та їх організованого пропуску;
6. посилити контроль за рухом великовантажного транспорту на гумі, яка непридатна для використання у зимовий період.
Міненерговугілля забезпечити стале функціонування систем електропостачання.
Нагадаємо, 12 січня під головуванням Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу ДСНС, на якому Віце-прем’єр доручив до 19 січня розробити План взаємодії з протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в зимовий період, а також покроковий алгоритм дій усіх служб та місцевих органів влади. Також головам ОДА було доручено затвердити аналогічні регіональні плани та забезпечити їх реалізацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцька «художка» отримала новий виставковий зал. ФОТО
17 січень, 20:32
Гунчика зобов'язали не виїжджати за межі Волині
17 січень, 20:10
Ціну на газ не підвищимо, – міністр
17 січень, 19:40
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 січня
17 січень, 19:00