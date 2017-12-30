Гунчика зобов'язали не виїжджати за межі Волині

Голови ОДА, РДА і місцевого самоврядування в умовах негоди не повинні залишати території своїх областей.Про це 17 січня наголосив під час засідання штабу ДСНС Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, - повідомили в прес-службі урядовцяВіце-прем’єр підкреслив, що до функціональних обов’язків ДСНС не входить чищення снігу і оперативне втручання в роботу Укравтодору і місцевого самоврядування, які мають займатися своєчасним реагуванням на надзвичайні ситуації і моніторити стан систем життєзабезпечення. Єдина позиція, яка стосується роботи оперативного штабу ДСНС – координація і організація взаємодії між регіональними штабами.Геннадій Зубко повідомив, що вже сьогодні з третьої години дня очікується погіршення погодних умов в Полтавській, Сумській, Чернігівській і Київській областях, а також на півдні – Житомирській, Вінницькій, Миколаївській і Одеській областях.«Досить складною є ситуація в південних областях, де 17-19 січня очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів. Тому, крім розчищення транспортних магістралей, в першу чергу мають бути задіяні всі енергетичні служби областей для вчасного відновлення електромереж. Також відсьогодні - перевести роботу керівництва департаментів ЖКГ ОДА в режим цілодобового чергування!» - зазначив Геннадій Зубко.За результатами засідання оперативного штабу, Віце-прем’єр дав доручення:ОДА спільно з територіальними органами ДСНС:1. розгорнути штаби для оперативного реагування;2. перевірити готовість автономних джерел енергоживлення на соціально-значимих об’єктах ЖКГ, медичних закладах, школах, дитячих садках та потенційно небезпечних об’єктах;3. розгорнути пункти обігріву.4. у місцевих ЗМІ проінформувати про розміщення та роботу пунктів обігріву.5. забезпечити стовідсоткову готовність інженерної, спеціальної і снігоочисної техніки, автомобілів підвищеної прохідності, пересувних електростанцій, мобільних пунктів обігріву;6. у разі виникнення аварій забезпечити реагування на початковому етапі для недопущення їх переростання до рівня надзвичайних ситуацій з масштабними наслідками;Укравтодору у взаємодії з Нацполіцією, Укртрансбезпеки, обласними і Київською міською державними адміністраціями:1. своєчасно вводити обмеження руху автомобільного транспорту для попередження виникнення заторів;2. оперативно інформувати водіїв і перевізників про введення обмежень та розміщення тимчасових стоянок для транзитного транспорту;3. здійснити профілактичне оброблення дорожнього покриття та прибирання снігу,4. забезпечити чергування патрулів для регулювання дорожнього руху на час сильних снігопадів та ожеледі;5. забезпечити управління потоками великовантажного транспорту та їх організованого пропуску;6. посилити контроль за рухом великовантажного транспорту на гумі, яка непридатна для використання у зимовий період.Міненерговугілля забезпечити стале функціонування систем електропостачання.Нагадаємо, 12 січня під головуванням Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу ДСНС, на якому Віце-прем’єр доручив до 19 січня розробити План взаємодії з протидії загрозам ускладнення дорожнього руху в зимовий період, а також покроковий алгоритм дій усіх служб та місцевих органів влади. Також головам ОДА було доручено затвердити аналогічні регіональні плани та забезпечити їх реалізацію.