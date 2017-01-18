Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки

За три дні журналістький вертеп, який колядував у Луцьку, зібрав на лікування 10-річної горохівчанки Олі Зілінської понад 60 тисяч гривень.Луцькі медійники протягом трьох днів завітали з колядою та щедрівками до редакції своїх колег, а також на низку установ та декілька підприємств.15 січня з відвідин Волинської обласної ради та облдержадміністрації.Завершили свій "тур" журналісти виступом у холі торгово-розважального центру "ПортСity". Таким чином, на благодійну мету у скриньку, яку колядники носили із собою, вдалося зібрати 54,7 тисяч гривень та 200 доларів.Нагадаємо, десятирічна Оля Зілінська дівчинка. Операція врятує 60 тисяч євро, а такої суми у родини немає.