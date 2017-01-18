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Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки

Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки
За три дні журналістький вертеп, який колядував у Луцьку, зібрав на лікування 10-річної горохівчанки Олі Зілінської понад 60 тисяч гривень.

Луцькі медійники протягом трьох днів завітали з колядою та щедрівками до редакції своїх колег, а також на низку установ та декілька підприємств. Розпочали коляду 15 січня з відвідин Волинської обласної ради та облдержадміністрації.

Завершили свій "тур" журналісти виступом у холі торгово-розважального центру "ПортСity". Таким чином, на благодійну мету у скриньку, яку колядники носили із собою, вдалося зібрати 54,7 тисяч гривень та 200 доларів.

Нагадаємо, десятирічна Оля Зілінська дівчинка потебує пересадки нирки. Операція врятує 60 тисяч євро, а такої суми у родини немає.

Реквізити для допомоги:

Картка «Приватбанк» 5168742709253664 (мама Зілінська Олеся Василівна).

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Теги: Оля Зілінська, пересадка нирки, благодійність, журналісти
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