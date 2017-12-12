Дати гроші на «Молодь» та забрати з піару: яким бачать бюджет Волині в Гунчика





До передачі проекту голові представницького органу влади краю, департамент фінансів облдержадміністрації спільно з головними розпорядниками коштів опрацювали пропозиції постійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, які озвучили під час пленарного засідання з розгляду бюджету на поточний рік. Варто нагадати, що наприкінці 2017-го року, під час позачергової сесії обласної ради, головний фінансовий документ краю так і не прийняли. Наразі Волинь – єдина область в Україні, яка працює за системою 1/12, - повідомили в обласній держадміністрації.



Так, у контексті пропозицій, облдержадміністрація не підтримує рішення комісії щодо виділення більше як півмільйона гривень виконавчому апарату ради на програму розвитку медіа-простору Волині, що дозволить здійснювати висвітлення діяльності обласної ради у засобах масової інформації. Натомість збільшення асигнувань виконавча вертикаль пропонує розглянути пізніше, під час внесення змін до обласного бюджету.



Слід зазначити, що у першому варіанті проекту бюджету на 2018 рік облдержадміністрації пропонувала не фінансувати відповідну програму для обох виконавців: і для виконавчого апарату ради, і для відділу інформаційної політики облдержадміністрації.



Окрім того, комісія пропонує зняти фінансування з обласної цільової програми «Молодь Волині» на 2016-2020 роки. Облдержадміністрація ж навпаки пропонує врахувати у показниках обласного бюджету на 2018 рік фінансування, у розмірі 280 тис. грн на заходи у контексті програми.



Профільна комісії обласної ради відмовила у виділенні коштів і на підтримку громадських організацій, осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальне спрямовання. Пропозиція облдержадміністрації – підтримати фінансування та виділити необхідні 300 тис. грн. Натомість, з іншими заходами у сфері соціального захисту та забезпечення населення ситуація більш радикальна, адже із 3 млн 842 тис. грн, за проектом обласного бюджету на 2018-ий рік, комісія пропонує зняти 3 млн 212 тис. грн. Пропозиція облдержадміністрації – залишити 3 млн 772 тис. грн.



Непроста ситуація і з «екологічними» коштами. Так, профільна комісія у своєму рішенні повністю відмовила у фінансуванні регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» у 2018-му, знявши 1 млн 136 тис. грн, тобто 100% від потреби. Пропозиції ОДА – залишити фінансування у повному обсязі.



Втім, пропозиції до проекту обласного бюджету на 2018 рік уже сформовано на передано до обласної ради. Наразі ж, варто очікувати засідання сесії обласної ради та прийняття основного фінансового документа області на поточний рік.



Щоб ознайомитися детальніше з правками бюджету від ОДА натисніть

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках доопрацювання проекту обласного бюджету на 2018 рік 19 січня облдержадміністрація подала документ в обласну раду.До передачі проекту голові представницького органу влади краю, департамент фінансів облдержадміністрації спільно з головними розпорядниками коштів опрацювали пропозиції постійної комісії облради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, які озвучили під час пленарного засідання з розгляду бюджету на поточний рік. Варто нагадати, що наприкінці 2017-го року, під час позачергової сесії обласної ради, головний фінансовий документ краю так і не прийняли. Наразі Волинь – єдина область в Україні, яка працює за системою 1/12, - повідомили в обласній держадміністрації.Так, у контексті пропозицій, облдержадміністрація не підтримує рішення комісії щодо виділення більше як півмільйона гривень виконавчому апарату ради на програму розвитку медіа-простору Волині, що дозволить здійснювати висвітлення діяльності обласної ради у засобах масової інформації. Натомість збільшення асигнувань виконавча вертикаль пропонує розглянути пізніше, під час внесення змін до обласного бюджету.Слід зазначити, що у першому варіанті проекту бюджету на 2018 рік облдержадміністрації пропонувала не фінансувати відповідну програму для обох виконавців: і для виконавчого апарату ради, і для відділу інформаційної політики облдержадміністрації.Окрім того, комісія пропонує зняти фінансування з обласної цільової програми «Молодь Волині» на 2016-2020 роки. Облдержадміністрація ж навпаки пропонує врахувати у показниках обласного бюджету на 2018 рік фінансування, у розмірі 280 тис. грн на заходи у контексті програми.Профільна комісії обласної ради відмовила у виділенні коштів і на підтримку громадських організацій, осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальне спрямовання. Пропозиція облдержадміністрації – підтримати фінансування та виділити необхідні 300 тис. грн. Натомість, з іншими заходами у сфері соціального захисту та забезпечення населення ситуація більш радикальна, адже із 3 млн 842 тис. грн, за проектом обласного бюджету на 2018-ий рік, комісія пропонує зняти 3 млн 212 тис. грн. Пропозиція облдержадміністрації – залишити 3 млн 772 тис. грн.Непроста ситуація і з «екологічними» коштами. Так, профільна комісія у своєму рішенні повністю відмовила у фінансуванні регіональної екологічної програми «Екологія 2016-2020» у 2018-му, знявши 1 млн 136 тис. грн, тобто 100% від потреби. Пропозиції ОДА – залишити фінансування у повному обсязі.Втім, пропозиції до проекту обласного бюджету на 2018 рік уже сформовано на передано до обласної ради. Наразі ж, варто очікувати засідання сесії обласної ради та прийняття основного фінансового документа області на поточний рік.Щоб ознайомитися детальніше з правками бюджету від ОДА натисніть тут

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