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Матюки, спроба дати хабар та сльози: п'яна аварія в Луцьку. ВІДЕО

Матюки, спроба дати хабар та сльози: п'яна аварія в Луцьку. ВІДЕО
Нетверезий водій за кермом автівки Opel скоїв у Луцьку ДТП та втік з місця події. Проте правоохоронці знайшли порушника та затримали його.

Інцидент трапився 21 січня близько 16:00, - пишуть Волинські новини.

Два екіпажі патрульних наздогнали водія, якого розшукували за орієнтуванням, біля супермаркету «Вопак» на вулиці Київський майдан, 11, де його і затримали. Порушник був настільки п’янючий, що ледве тримався на ногах, коли вийшов з машини.

Поліцейські попросили чоловіка пред’явити документи, однак зустріли супротив та лайку.



Коли вже водія посадили в поліцейську машину, то він почав плакати та питати «за що з ним так».



Затримали патрульні і пасажира, адже той намагався їм запропонувати неправомірну вигоду, аби правоохоронці відпустили водія.

«Близько години тому водій вчинив ДТП біля клубу «OPERA» і втік з місця події. Нам надійшло орієнтування, ми зафіксували його рух і оперативно виявили правопорушника. Ми з’ясували, що водій і пасажир були п’яні. Водій відмовився показувати документи і почав висловлюватися лайливо. Пасажир пропонував поліції хабар, за що теж був затриманий. Поки дані осіб встановлюємо», - прокоментували ситуацію поліцейські.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 4
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Укрбляхи. Знов
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Скільки це буде тривати з цими укрбляхами.Понаїжали.
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Які укробляхі? Ці два бика, були на якомусь корчі, синього кольору. На бляхах литовскої реєстрації.
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перших два дибіла ----ето сила.
йдіть краще гроші заробляйте.
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