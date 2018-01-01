Матюки, спроба дати хабар та сльози: п'яна аварія в Луцьку. ВІДЕО





Інцидент трапився 21 січня близько 16:00, - пишуть



Два екіпажі патрульних наздогнали водія, якого розшукували за орієнтуванням, біля супермаркету «Вопак» на вулиці Київський майдан, 11, де його і затримали. Порушник був настільки п’янючий, що ледве тримався на ногах, коли вийшов з машини.



Поліцейські попросили чоловіка пред’явити документи, однак зустріли супротив та лайку.







Коли вже водія посадили в поліцейську машину, то він почав плакати та питати «за що з ним так».







Затримали патрульні і пасажира, адже той намагався їм запропонувати неправомірну вигоду, аби правоохоронці відпустили водія.



«Близько години тому водій вчинив ДТП біля клубу «OPERA» і втік з місця події. Нам надійшло орієнтування, ми зафіксували його рух і оперативно виявили правопорушника. Ми з’ясували, що водій і пасажир були п’яні. Водій відмовився показувати документи і почав висловлюватися лайливо. Пасажир пропонував поліції хабар, за що теж був затриманий. Поки дані осіб встановлюємо», - прокоментували ситуацію поліцейські.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нетверезий водій за кермом автівки Opel скоїв у Луцьку ДТП та втік з місця події. Проте правоохоронці знайшли порушника та затримали його.Інцидент трапився 21 січня близько 16:00, - пишуть Волинські новин и.Два екіпажі патрульних наздогнали водія, якого розшукували за орієнтуванням, біля супермаркету «Вопак» на вулиці Київський майдан, 11, де його і затримали. Порушник був настільки п’янючий, що ледве тримався на ногах, коли вийшов з машини.Поліцейські попросили чоловіка пред’явити документи, однак зустріли супротив та лайку.Коли вже водія посадили в поліцейську машину, то він почав плакати та питати «за що з ним так».Затримали патрульні і пасажира, адже той намагався їм запропонувати неправомірну вигоду, аби правоохоронці відпустили водія.«Близько години тому водій вчинив ДТП біля клубу «OPERA» і втік з місця події. Нам надійшло орієнтування, ми зафіксували його рух і оперативно виявили правопорушника. Ми з’ясували, що водій і пасажир були п’яні. Водій відмовився показувати документи і почав висловлюватися лайливо. Пасажир пропонував поліції хабар, за що теж був затриманий. Поки дані осіб встановлюємо», - прокоментували ситуацію поліцейські.

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