Матюки, спроба дати хабар та сльози: п'яна аварія в Луцьку. ВІДЕО

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Нетверезий водій за кермом автівки Opel скоїв у Луцьку ДТП та втік з місця події. Проте правоохоронці знайшли порушника та затримали його.
Інцидент трапився 21 січня близько 16:00, - пишуть Волинські новини.
Два екіпажі патрульних наздогнали водія, якого розшукували за орієнтуванням, біля супермаркету «Вопак» на вулиці Київський майдан, 11, де його і затримали. Порушник був настільки п’янючий, що ледве тримався на ногах, коли вийшов з машини.
Поліцейські попросили чоловіка пред’явити документи, однак зустріли супротив та лайку.
Коли вже водія посадили в поліцейську машину, то він почав плакати та питати «за що з ним так».
Затримали патрульні і пасажира, адже той намагався їм запропонувати неправомірну вигоду, аби правоохоронці відпустили водія.
«Близько години тому водій вчинив ДТП біля клубу «OPERA» і втік з місця події. Нам надійшло орієнтування, ми зафіксували його рух і оперативно виявили правопорушника. Ми з’ясували, що водій і пасажир були п’яні. Водій відмовився показувати документи і почав висловлюватися лайливо. Пасажир пропонував поліції хабар, за що теж був затриманий. Поки дані осіб встановлюємо», - прокоментували ситуацію поліцейські.
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Інцидент трапився 21 січня близько 16:00, - пишуть Волинські новини.
Два екіпажі патрульних наздогнали водія, якого розшукували за орієнтуванням, біля супермаркету «Вопак» на вулиці Київський майдан, 11, де його і затримали. Порушник був настільки п’янючий, що ледве тримався на ногах, коли вийшов з машини.
Поліцейські попросили чоловіка пред’явити документи, однак зустріли супротив та лайку.
Коли вже водія посадили в поліцейську машину, то він почав плакати та питати «за що з ним так».
Затримали патрульні і пасажира, адже той намагався їм запропонувати неправомірну вигоду, аби правоохоронці відпустили водія.
«Близько години тому водій вчинив ДТП біля клубу «OPERA» і втік з місця події. Нам надійшло орієнтування, ми зафіксували його рух і оперативно виявили правопорушника. Ми з’ясували, що водій і пасажир були п’яні. Водій відмовився показувати документи і почав висловлюватися лайливо. Пасажир пропонував поліції хабар, за що теж був затриманий. Поки дані осіб встановлюємо», - прокоментували ситуацію поліцейські.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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