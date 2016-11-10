Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором





Це трапилося 22 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



За їхніми словами, легковик Volkswagen, в якому їхали торгові агенти, занесло на дорозі і авто в'їхало в трактор, який рухався назустріч.



Водій та пасажира легковика госпіталізували. Чоловіки живі та перебувають під опікою медиків.



Обставини ДТП з'ясовує поліція.



Користувачі Василь Лис та Альона Гаврилюк виклали в Facebook фото з аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лище Луцького району сталася аварія, під час якої легковик врізався в трактор.Це трапилося 22 січня, - повідомилиочевидці.За їхніми словами, легковик Volkswagen, в якому їхали торгові агенти, занесло на дорозі і авто в'їхало в трактор, який рухався назустріч.Водій та пасажира легковика госпіталізували. Чоловіки живі та перебувають під опікою медиків.Обставини ДТП з'ясовує поліція.Користувачі Василь Лис та Альона Гаврилюк виклали в Facebook фото з аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію