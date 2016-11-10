Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
Сьогодні, 16:50
У селі Лище Луцького району сталася аварія, під час якої легковик врізався в трактор.
Це трапилося 22 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, легковик Volkswagen, в якому їхали торгові агенти, занесло на дорозі і авто в'їхало в трактор, який рухався назустріч.
Водій та пасажира легковика госпіталізували. Чоловіки живі та перебувають під опікою медиків.
Обставини ДТП з'ясовує поліція.
Користувачі Василь Лис та Альона Гаврилюк виклали в Facebook фото з аварії.
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Це трапилося 22 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, легковик Volkswagen, в якому їхали торгові агенти, занесло на дорозі і авто в'їхало в трактор, який рухався назустріч.
Водій та пасажира легковика госпіталізували. Чоловіки живі та перебувають під опікою медиків.
Обставини ДТП з'ясовує поліція.
Користувачі Василь Лис та Альона Гаврилюк виклали в Facebook фото з аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 5
Бляхи?
У наших людей бляхи в головах. Усі не встигають, вважають себе Маклаутами.
хэряхи, а не бляхи
хєряхи, а не бляхи, от цікаво чи в жигулях вижили би...люди живі і слава Богу
Швидкість була не більше 50. Інакше водій труп.
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