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Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором

Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
У селі Лище Луцького району сталася аварія, під час якої легковик врізався в трактор.

Це трапилося 22 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

За їхніми словами, легковик Volkswagen, в якому їхали торгові агенти, занесло на дорозі і авто в'їхало в трактор, який рухався назустріч.

Водій та пасажира легковика госпіталізували. Чоловіки живі та перебувають під опікою медиків.

Обставини ДТП з'ясовує поліція.

Користувачі Василь Лис та Альона Гаврилюк виклали в Facebook фото з аварії.

Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором
Аварія біля Луцька: люди з легковика дивом вижили під час зіткнення з трактором

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Теги: аварія, ДТП, Лище
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Коментарі 5
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Бляхи?
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У наших людей бляхи в головах. Усі не встигають, вважають себе Маклаутами.
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хэряхи, а не бляхи
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хєряхи, а не бляхи, от цікаво чи в жигулях вижили би...люди живі і слава Богу
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Швидкість була не більше 50. Інакше водій труп.
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