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Луцька спортсменка виборола «золото» і «срібло» на Кубку світу

Луцька спортсменка виборола «золото» і «срібло» на Кубку світу
На Кубку світу з зимових видів спорту серед паралімпійців лучанка Юлія Батенкова-Бауман виборола дві медалі – золоту і срібну.

Про це повідомили у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.

Змагання тривають у німецькому місті Оберіді та є важливим спортивним етапом перед Паралімпіадою-2018.

У перший день змагань золоту нагороду тріумфально виборола у лижних перегонах на середній дистанції Юлія Батенкова-Бауман. Вона перемогла свою споконвічну суперницю з Росії Анну Міленіну (Бурмістрову), яка виступає під нейтральним прапором, із вражаючим результатом - 0,09 с.

Згодом лучанка виборола ще й срібну нагороду.


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Теги: спорт
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