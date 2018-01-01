Луцька спортсменка виборола «золото» і «срібло» на Кубку світу

На Кубку світу з зимових видів спорту серед паралімпійців лучанкавиборола дві медалі – золоту і срібну.Про це повідомили у прес-службі Національного комітету спорту інвалідів України.Змагання тривають у німецькому місті Оберіді та є важливим спортивним етапом перед Паралімпіадою-2018.У перший день змагань золоту нагороду тріумфально виборола у лижних перегонах на середній дистанції Юлія Батенкова-Бауман. Вона перемогла свою споконвічну суперницю з Росії(Бурмістрову), яка виступає під нейтральним прапором, із вражаючим результатом - 0,09 с.Згодом лучанка виборола ще й срібну нагороду.