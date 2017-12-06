Кафе, бари, ресторани: у Луцьку погодили графік роботи закладів
Сьогодні, 16:36
У Луцьку низка закладів відпочинку працюватиме за новими графіками роботи.
Про це стало відомо 24 січня під час засідання виконкому міської ради.
Зокрема до 23:00 працюватимуть паб «Веселий Джек» на вул. Лесі Українки,37; ресторан «Корона Вітовта» на вул. Плитниці, 1; кафе-бар «Горище» на проспекті Соборності, 14А.
О 24:00 закриватимуться кафе «Вогнем і мечем» на вул. Конякіна, 25б та бар «Корчма» на проспекті Президента Грушевського, 28.
До 1:00 працюватиме кафе «Базилік» на вул. Кравчука,11А, до 2:00 – паб «Лучеськ» на вул. Крилова, 1.
До 3:00 будуть відкриті кафе «SHOW BASILIK» на вул. Словацького,7; ресторан «Ліон» на вул. Львівській,128; кафе «Шалена Шкварка» на проспекті Перемоги, 1.
Нічний клуб «Версаль» працюватиме до 6:00, а цілодобово на відпочинок можна буде завітати у рекреаційний комплекс «Срібні лелеки».
Для всіх закладів діє заборона продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.
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Про це стало відомо 24 січня під час засідання виконкому міської ради.
Зокрема до 23:00 працюватимуть паб «Веселий Джек» на вул. Лесі Українки,37; ресторан «Корона Вітовта» на вул. Плитниці, 1; кафе-бар «Горище» на проспекті Соборності, 14А.
О 24:00 закриватимуться кафе «Вогнем і мечем» на вул. Конякіна, 25б та бар «Корчма» на проспекті Президента Грушевського, 28.
До 1:00 працюватиме кафе «Базилік» на вул. Кравчука,11А, до 2:00 – паб «Лучеськ» на вул. Крилова, 1.
До 3:00 будуть відкриті кафе «SHOW BASILIK» на вул. Словацького,7; ресторан «Ліон» на вул. Львівській,128; кафе «Шалена Шкварка» на проспекті Перемоги, 1.
Нічний клуб «Версаль» працюватиме до 6:00, а цілодобово на відпочинок можна буде завітати у рекреаційний комплекс «Срібні лелеки».
Для всіх закладів діє заборона продажу на винос з 22:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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