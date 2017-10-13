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Волинські упівці щомісяця отримуватимуть по 200 гривень

Волинські упівці щомісяця отримуватимуть по 200 гривень
Волинським ветеранам УПА встановлять щомісячну доплату із обласного бюджету обсягом 200 гривень.

Про це йшлося 25 січня під час бюджетних слухань, - повідомили у прес-службі Волинської облради.

Ідею про встановлення щомісячної доплати ветеранам УПА озвучив перший заступник голови облради Олександп Пирожик. Сьогодні цю ідею підтримали депутати з постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Рекомендувавши на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Регіональної програми соціального захисту населення на 2015-2018 роки», обранці громади запропонувавли передбачити в програмі й кошти на виплати ветеранам УПА. Щомісячно їм додаватимуть до пенсії по 200 грн з обласної бюджету. Нагадаємо, що в минулому році таку акцію провели, оскільки 2017 рік був оголошений роком ОУН-УПА.

За інфомацією директора департаменту соціального захисту ОДА Оксани Гобод, на Волині проживає 196 ветеранів УПА.


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Теги: УПА, Волинь
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