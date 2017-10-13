Волинські упівці щомісяця отримуватимуть по 200 гривень
25 січень, 21:37
Волинським ветеранам УПА встановлять щомісячну доплату із обласного бюджету обсягом 200 гривень.
Про це йшлося 25 січня під час бюджетних слухань, - повідомили у прес-службі Волинської облради.
Ідею про встановлення щомісячної доплати ветеранам УПА озвучив перший заступник голови облради Олександп Пирожик. Сьогодні цю ідею підтримали депутати з постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Рекомендувавши на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Регіональної програми соціального захисту населення на 2015-2018 роки», обранці громади запропонувавли передбачити в програмі й кошти на виплати ветеранам УПА. Щомісячно їм додаватимуть до пенсії по 200 грн з обласної бюджету. Нагадаємо, що в минулому році таку акцію провели, оскільки 2017 рік був оголошений роком ОУН-УПА.
За інфомацією директора департаменту соціального захисту ОДА Оксани Гобод, на Волині проживає 196 ветеранів УПА.
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Про це йшлося 25 січня під час бюджетних слухань, - повідомили у прес-службі Волинської облради.
Ідею про встановлення щомісячної доплати ветеранам УПА озвучив перший заступник голови облради Олександп Пирожик. Сьогодні цю ідею підтримали депутати з постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства.
Рекомендувавши на розгляд сесії проект рішення «Про внесення змін до Регіональної програми соціального захисту населення на 2015-2018 роки», обранці громади запропонувавли передбачити в програмі й кошти на виплати ветеранам УПА. Щомісячно їм додаватимуть до пенсії по 200 грн з обласної бюджету. Нагадаємо, що в минулому році таку акцію провели, оскільки 2017 рік був оголошений роком ОУН-УПА.
За інфомацією директора департаменту соціального захисту ОДА Оксани Гобод, на Волині проживає 196 ветеранів УПА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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