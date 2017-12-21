Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото
Сьогодні, 02:37
Зимовий ліс, оповитий сніжною ковдрою, може бути не менш прекрасним, ніж літній.
Журналісти Район.Шацьк із лісівниками побували у лісах поблизу села Кропивники.
Великі масиви кількадесятилітніх (чи, може, й столітніх) соснових насаджень криють у собі свої, лісові таємниці, недоступні людському оку, неосяжні розуму Homo sapiens.
На свіжому снігу видко різноманітні візерунки звірячих слідів: їх з легкістю «читають» лісівники та затяті мисливці.
Лісівники добре знають, що, де і як коїться у лісовому царстві. Там вчора пробігла козуля (сліди заледве притрушені свіжим снігом), там – свіжі сліди від коліс авто. Мабуть, мисливці. У іншому місці – боброві сліди: ніби пилкою зрізані стовбури дерев от-от, здається, впадуть.
Є у кропивницьких лісах особлива територія – ялинник. Лісівники діляться своїми планами: тут, де біля берези викопана криниця, а через дорогу – могутній дуб, планують облаштувати місце відпочинку.
Таких місць у кропивницьких лісах – декілька. Вони і влітку, і взимку, якщо у вихідні дні хороша погода – заповнені відпочивальниками. Частенько зупиняються у таких місцях, облаштованих працівниками ДП «Шацьке УДЛГ», і жителі Ратнівського району, коли влітку їдуть відпочивати на Світязь.
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Журналісти Район.Шацьк із лісівниками побували у лісах поблизу села Кропивники.
Великі масиви кількадесятилітніх (чи, може, й столітніх) соснових насаджень криють у собі свої, лісові таємниці, недоступні людському оку, неосяжні розуму Homo sapiens.
На свіжому снігу видко різноманітні візерунки звірячих слідів: їх з легкістю «читають» лісівники та затяті мисливці.
Лісівники добре знають, що, де і як коїться у лісовому царстві. Там вчора пробігла козуля (сліди заледве притрушені свіжим снігом), там – свіжі сліди від коліс авто. Мабуть, мисливці. У іншому місці – боброві сліди: ніби пилкою зрізані стовбури дерев от-от, здається, впадуть.
Є у кропивницьких лісах особлива територія – ялинник. Лісівники діляться своїми планами: тут, де біля берези викопана криниця, а через дорогу – могутній дуб, планують облаштувати місце відпочинку.
Таких місць у кропивницьких лісах – декілька. Вони і влітку, і взимку, якщо у вихідні дні хороша погода – заповнені відпочивальниками. Частенько зупиняються у таких місцях, облаштованих працівниками ДП «Шацьке УДЛГ», і жителі Ратнівського району, коли влітку їдуть відпочивати на Світязь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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