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Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото

Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото
Зимовий ліс, оповитий сніжною ковдрою, може бути не менш прекрасним, ніж літній.

Журналісти Район.Шацьк із лісівниками побували у лісах поблизу села Кропивники.

Великі масиви кількадесятилітніх (чи, може, й столітніх) соснових насаджень криють у собі свої, лісові таємниці, недоступні людському оку, неосяжні розуму Homo sapiens.

На свіжому снігу видко різноманітні візерунки звірячих слідів: їх з легкістю «читають» лісівники та затяті мисливці.

Лісівники добре знають, що, де і як коїться у лісовому царстві. Там вчора пробігла козуля (сліди заледве притрушені свіжим снігом), там – свіжі сліди від коліс авто. Мабуть, мисливці. У іншому місці – боброві сліди: ніби пилкою зрізані стовбури дерев от-от, здається, впадуть.

Є у кропивницьких лісах особлива територія – ялинник. Лісівники діляться своїми планами: тут, де біля берези викопана криниця, а через дорогу – могутній дуб, планують облаштувати місце відпочинку.

Таких місць у кропивницьких лісах – декілька. Вони і влітку, і взимку, якщо у вихідні дні хороша погода – заповнені відпочивальниками. Частенько зупиняються у таких місцях, облаштованих працівниками ДП «Шацьке УДЛГ», і жителі Ратнівського району, коли влітку їдуть відпочивати на Світязь.

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Теги: ліс, Волинь, фото, зима
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