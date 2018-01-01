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Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО

Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
У часи Першої світової війни фронт кілька разів проходив через село Любитів, яке розташоване за 15 км на південний схід від Ковеля. Поруч проходить шосе Луцьк—Ковель.

Довгий час, в роки війни, село було окуповане німецько-австрійськими військами. Частину селян було евакуйовано до Київської та Катеринославської губерній.

В Австрійському державному архіві знаходиться колекція світлин, на яких можна побачити побут австрійсько-німецьких військ, під час їх перебування в Любитові. На фото можна розгледіти будівлі, склади, залізницю.

На останньому фото можемо розгледіти Любитівське озеро, що знаходиться посеред села Любитів. Свого часу на озері любила відпочивати Леся Українка, сім'я якої тривалий час мешкала в сусідньому селі Колодяжне.

Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО
Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО


Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: фото, Перша світова війна, Любитів
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