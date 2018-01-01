Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО

У часи Першої світової війни фронт кілька разів проходив через село Любитів, яке розташоване за 15 км на південний схід від Ковеля. Поруч проходить шосе Луцьк—Ковель.Довгий час, в роки війни, село було окуповане німецько-австрійськими військами. Частину селян було евакуйовано до Київської та Катеринославської губерній.В Австрійському державному архіві знаходиться колекція світлин, на яких можна побачити побут австрійсько-німецьких військ, під час їх перебування в Любитові. На фото можна розгледіти будівлі, склади, залізницю.На останньому фото можемо розгледіти Любитівське озеро, що знаходиться посеред села Любитів. Свого часу на озері любила відпочивати Леся Українка, сім'я якої тривалий час мешкала в сусідньому селі Колодяжне.Фото - Österreichisches StaatsarchivТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко