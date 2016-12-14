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На Волині стало більше ВІЛ-інфікованих

На Волині стало більше ВІЛ-інфікованих
На Волині кількість ВІЛ-інфікованих зросла і перевищує нині позначку у 2 тисячі осіб.

Про це інформує Громадське. Волинь.

Спеціалісти Інституту аналітики та адвокації проаналізували, скільки в регіонах України за півроку витратили місцевих бюджетних коштів на протидію ВІЛ-інфекції та СНІДу.

Зараз число ВІЛ-інфікованих у Волинській області, які перебувають на диспансерному обліку, становить 2018 осіб. З минулого року їх кількість зросла. Для напрямку профілактичного характеру в регіоні виділили 109 тисяч гривень. За цим показником область займає 19-те місце.


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Теги: ВІЛ, Волинь
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