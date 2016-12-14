На Волині стало більше ВІЛ-інфікованих





Про це інформує



Спеціалісти Інституту аналітики та адвокації проаналізували, скільки в регіонах України за півроку витратили місцевих бюджетних коштів на протидію ВІЛ-інфекції та СНІДу.



Зараз число ВІЛ-інфікованих у Волинській області, які перебувають на диспансерному обліку, становить 2018 осіб. З минулого року їх кількість зросла. Для напрямку профілактичного характеру в регіоні виділили 109 тисяч гривень. За цим показником область займає 19-те місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині кількість ВІЛ-інфікованих зросла і перевищує нині позначку у 2 тисячі осіб.Про це інформує Громадське. Волинь Спеціалісти Інституту аналітики та адвокації проаналізували, скільки в регіонах України за півроку витратили місцевих бюджетних коштів на протидію ВІЛ-інфекції та СНІДу.Зараз число ВІЛ-інфікованих у Волинській області, які перебувають на диспансерному обліку, становить 2018 осіб. З минулого року їх кількість зросла. Для напрямку профілактичного характеру в регіоні виділили 109 тисяч гривень. За цим показником область займає 19-те місце.

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